Tiene todas las ganas de aprender otro idioma. Marcelo Bielsa se encuentra en otra aventura futbolística. En esta nueva temporada europea, está al mando del Leeds United, equipo de la ciudad de Yorkshire del Oeste, que juega en la Championship, segunda división inglesa.

Adaptarse a la nueva lengua parece que le tomará un poco al 'Loco', pero demuestra interés por hablarla. Desde su llegada al país británico para de arriba a abajo con un traductor, quien lo ayuda a transmitirle las preguntas en español y a contestar en inglés. El argentino repite todo con algo de dificultad.

Un nuevo video, que circula en YouTube , se volvió viral al ver un nuevo intento de Marcelo Bielsa por hablar en inglés. Los reporteros lo esperaron en la zona mixta tras disputarse la primera fecha de la Championship.

"I am Very Happy That This Begin", dijo el entrenador argentino. Luego el periodista que abordó a Bielsa le hizo algunas preguntas. Él escuchaba atento la traducción de su asistente y respondía según se lo indicaba.

La maestría en el fútbol de Bielsa es irrefutable y no necesita de ayudas. Leeds United consiguió su primer triunfo en su debut liguero por 3-1 ante el Stoke City ¿Lograrán ascender a la Premier League?