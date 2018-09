Apareció cual cazador de área para anotar aprovechando un error rival. Kyliam Mbappé marcó su primer gol de la Champions League en el Liverpool vs. PSG tras asistencia de Neymar y un grosero yerro en salida de Mohamed Salah. El video se hizo viral en YouTube por la forma como el egipcio perdió el balón.

Sobre los 83 minutos, Mohamed Salah tenía el balón en su campo e intentó salir jugando con Trent Alexander-Arnold pero el servicio quedó corto y permitió que Julian Draxler recupere e inicie el rápido contragolpe.

El alemán cedió para Neymar que a pura velocidad jaló la marca de dos jugadores de Liverpool y a contrapie cedió para Kyliam Mbappé que no perdonó en el área y empató el partido para PSG en Anfiled. El egipcio, candidato al premio The Best no lo creía.

Liverpool vs. PSG se enfrentaron por la fecha 1 del Grupo C de la Champions League en Anfield en el llamado partido de la fecha por la cantidad de estrellas que se juntaron en una cancha de fútbol.

