Lo adoran. Los resultados que consiguió la selección peruanaen la última fecha doble de las Eliminatorias (victoria ante Bolivia y Ecuador) hizo que los hinchas nacionales vuelvan a soñar con ver a la bicolor en un mundial.

Es por eso que Andres Yrey subió un video a YouTube homenajeando a Ricardo Gareca por su trabajo al mando de la 'blanquirroja'. Las imágenes poseen una carga alta de emotividad que hasta al más duro corazón logra conmover.

"Acepto este desafío sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil, complicada, no imposible, de ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno está unido, cuando uno tiene un objetivo claro. Cuando uno tiene, por sobre todas las cosas, lo que yo creo que me ha llevado a aceptar esta decisión: creer en el jugador peruano", fueron las palabras del 'Tigre' en el día de su presentación como técnico de la selección peruana y que aparecen en la publicación del hincha.

A su vez, en el video también se le escucha al estratega argentino alabar a la bicolor luego de conseguir el tercer puesto en la Copa América de Chile 2015.

"Perú es grande en su historia, nos posibilita a nosotros, ojalá, poder formar parte de algo lindo, algo que vamos a encarar en un futuro y que nos permita ir creciendo cada vez más. Como técnico espero que lo mío pueda adquirir una notoriedad gracias a un país como Perú", expresó.

"Lo que más queremos nosotros es que el hincha peruano se sienta representado y bien representado por su selección, entonces tanto los muchachos como nosotros tratamos que ellos estén contentos", agregó aquella vez.

El video, que ya tiene más de 50 mil visualizaciones, es un claro homenaje al desempeño de Ricardo Gareca que, a base de esfuerzo, ha sabido fomentar la unión en la selección peruana.

Producto de ello, la tabla de las Eliminatorias nos dice que la bicolor se encuentra en la cuarta posición con 24 unidades y con claras chances de ir a Rusia 2018. El duelo ante Argentina el próximo 5 de octubre en la Bombonera será definitivo.