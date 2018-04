La clasificación del Real Madrid a las semifinales de la Champions League genera polémica por el desenlace de la revancha ante la Juventus ; sin embargo, el periodista Martín Liberman considera justo el progreso de los madridistas y elogió una vez más a Cristiano Ronaldo .

Para el controvertido comentarista deportivo argentino, CR7 no solo fue determinante para el descuento español. "Cristiano fue el mejor del Real Madrid, un equipo que jugó mal, que fue tímido y chato. Era Cristiano y poco más para aguantar el sueño. Con su coraje fue a buscar e intentó. En el segundo tiempo no tan bien como el primero pero baja una pelota notable a Lucas Vásquez", argumentó.

"Había que meter la pelota ahí en el minuto 50 del segundo tiempo. Miren que por más que sea Cristiano Ronaldo o Messi también le tiemblan las piernas ante semejante responsabilidad. Era una responsabilidad mayúscula y él la resolvió con categoría", destacó Martín Liberman en la última emisión del programa que conduce en Canal 26.

Asimismo, descartó tener una obsesión sexual por Ronaldo. "Muchos se rasgan las vestiduras, no sé, plantean cuestiones sexuales mías con él. Piensen lo que quieran. Soy muy feliz. Estoy alegre con mi vida. Tengo una familia hermosa, una profesión que me encanta. Me encantan las chicas. Si me gustaran los varones no habría ningún problema", sentenció.