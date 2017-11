Si creías haber visto todo en el fútbol te darás cuenta que no es así. En el partido entre Deportivo Madariaga y Tiro Federal de un torneo en la provincia de Corrientes, en Argentina ocurrió algo poco inusual.

Resulta que justo en el momento de realizarse un cambio de jugadores, Néstor Martín Alegre ingresó al campo de juego sin previa autorización del árbitro, por lo que tuvo que volver afuera para entrar nuevamente.

Pese a la advertencia, el jugador volvió a ingresar incorrectamente y el colegiado reaccionó poniéndole la tarjeta amarilla. El futbolista, lejos de reconocer el error, protagonizó un cruce de palabras que ocasionó que el árbitro lo vuelva a amonestar y por ende expulsar.

Lo curioso y más llamativo de todo esto es que ocurrió en exactamente 10 segundos. Probablemente se trate de la expulsión más rápida en la historia del fútbol.