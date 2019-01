Jugador empató el partido a los 95', se puso de arquero y tapó penal a los 99' | VIDEO

Un final de película tuvo un partido de la Quinta División protagonizado por Chesterfield y Ebbsfleet United. Will Evans, del primer equipo mencionado, se convirtió en héroe al anotar un gol y tapar un penal que sirvió para el empate en los últimos segundos del choque. El video fue subido a YouTube .

La historia comenzó con la goleada (3-0) parcial a favor del Ebbsfleet United al final del primer tiempo. La visita sorprendió y, prácticamente, había sentenciado todo. No obstante, el Chesterfield empezó a reaccionar con un gol de Tom Denton, a los 20' del complemento.

Marc Fortuné (83') hizo creer en una remontada al acortar la ventaja para el Chesterfield. Will Evans, al quinto minuto de descuento, hizo explotar de emoción a los hinchas al poner el 3-3 parcial, como se ve en las imágenes de YouTube. Pero faltaba algo para añadirle más drama a la situación.

Callum Burton, arquero de Chesterfield, hizo una falta y fue expulsado un minuto después del gol del empate. Penal. Al haber hecho tres variantes, el cuadro local no tuvo otro remedio que poner a un jugador de cancha en la portería. Will Evans se puso los guantes -y la capa de héroe- y atajó el disparo. El resultado no se movió más.

Mientras que los integrantes del Chesterfield celebraron, los jugadores de Ebbsfleet United no lo podían creer. Evans le dio la alegría a los seguidores del club y se llevó los aplausos en el Proact Stadium.