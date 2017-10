En la victoria del Barcelona frente al Málaga por 2-0 en la Liga española, más allá de la polémica por el primer tanto azulgrana, ocurrió un hecho que no muchos se percataron y que hoy se está comentando.

El entrenador del equipo visitante, Michel González, fue captado por las cámaras solicitándole al árbitro del partido que paralice el juego debido a que estaba siendo insultado constantemente por los hinchas que se encontraban en las tribunas.

"¡Árbitro! Para el partido, me están llamando maricón", expresó el estratega español; sin embargo, al ver que el colegiado no hizo nada, solo replicó: “Eso no se lo dices, ¡eh!”.

El video de aquel momento está publicado en YouTube y muchos usuarios están comentado del hecho. Málaga, tras el resultado del encuentro con el equipo catalán, continúa último en el certamen con tan solo un punto.