Yosimar Yotún no se pudo recuperar de la lesión a la espalda y abandonó hoy la práctica de la selección peruana en la Videna.

El seleccionado nacional y jugador del Orlando City, confirmado como titular, se perderá el partido de hoy ante Bolivia por la fecha 15 de las Eliminatorias a Rusia 2018.

Según las propias declaraciones de Yosimar Yotún, el seleccionado nacional aquejaba un golpe en la espalda desde la semana pasada.

Por ahora se especula que su reemplazante sería Jeffersón Farfán, pero no aún no se confirma el cambio ya que Ricardo Gareca tendría que modificar el once titular para el partido de hoy.