Yoshimar Yotún sobre posible resultado de dopaje: "No sé de que me estás hablando" [VIDEO]

Al salir del último entrenamiento de la selección peruana, Yoshimar Yotún fue preguntado por un periodista sobre un posible resultado positivo de dopaje de uno de sus compañeros en el partido ante Argentina por la penúltima fecha de las Eliminatorias.



El mediocampista se mostró fastidiado y aseguró no entender la interrogante del hombre de prensa.

"Háblame en español. No te estoy entendiendo nada. No sé de que me hablas", acotó Yotún.

A pesar de la evidente molestia del jugador, continuó respondiendo las incógnitas de la prensa.

Yotún reaccionó así tras pregunta de un periodista. (RPP)

EL SILENCIO DE GALLESE

Por su parte, Pedro Gallese, arquero de la blanquirroja, tampoco quiso declarar a la prensa y mantuvo en silencio.

Pedro Gallese mantuvo silencio.