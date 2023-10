En una carrera de autos aprendió a manejar. Tenía una noción virtual de cómo se manejaba, pero nunca había piloteado un carro. Y ese día lo hizo. Se podría decir que aprendió a la volada. “De ahí no pude soltar más el timón”, me dice sobre sus 16 años. No jugaba con muñecas, jugaba con carritos. Desde los seis años veía a su padre participar en las carreras.

Yinelsy Gamero estará en el rally Caminos del Inca. Esta edición 2023 será su cuarta vez en el evento automovilístico más importante del Perú. Competencia que se realizará del miércoles 18 de octubre al domingo 29. Recibe mi llamada telefónica desde Juliaca, donde nació.

Quince minutos antes de entrar al automóvil para una carrera se pone audífonos. Tiene que escuchar música para aplacar los nervios. En la lista figuran canciones de Mar de Copas o Coldplay. Pero también conversa con su carro. Se agacha y casi le habla a las llantas, como si fueran las orejas del auto. “Oye, sabes qué, esta es una buena carrera, hemos practicado, sabemos la hoja de ruta, confío en ti, confío en tus frenos y en el acelerador, déjate manejar, vamos a llegar lejos”, le dice. Sella la conversación con un beso sobre la superficie del vehículo, antes de ingresar al auto y partir.

-¿Cómo es la preparación para los Caminos del Inca?

Es muy importante tener vitalidad mental, estar concentrada, porque es realmente desgastante. Hay que poner el 100% para no distraerte. Y hay que prepararse físicamente.

-Quienes no conocen este deporte a fondo, podrían pensar que “solo es una persona manejando”.

Es complicado. La espalda duele bastante, me duele bastante el brazo derecho. Literalmente, estoy dentro del carro haciendo ejercicios. Hay que tener preparación física siempre.

-El año pasado no te fue bien.

Sí, abandonamos dos veces. Fue ni bien empezamos la carrera, reenganchamos en Cusco y se rompió la suspensión. Tuvimos que abandonar totalmente. No fue nuestro año, pero hay que seguir. Yo pensé que ese era mi año. Pero no se pudo, así son los fierros. Y este año siento que todo me está dando resultados positivos; será que este año me toca terminar la vuelta y poder levantar la copa; el carro no me ha estado fallando y los repuestos, pese a que son carísimos, ya los tengo.

-¿Qué tan caro puede ser practicar este deporte?

Es carísimo. Los repuestos nomás nos han salido más de siete mil dólares, y son los básicos, son seis o siete entre palieres, frenos, rodajes. Los repuestos son originales, vienen desde Francia.

-¿Y el auto cuánto vale?

Nos ha costado 30 mil dólares. Y también lo han armado en Francia. En febrero llegó el auto. Fue una sorpresa, porque mi papá se animó en comprarlo.

-Bueno, vienes de una familia que corre autos.

Corre mi tío, mi primo, yo corro con mi hermano, mi papá ha corrido muchos años con mi tío; todos en mi familia corremos. Mi papá y sus hermanos empezaron en el deporte; prácticamente, ya son 30 años en este deporte.

-¿Quién te influenció?

Fue mi papá quien me apoyó y me decía para seguir adelante. De ahí ya no pude dejarlo.

-¿Qué tiene este deporte para no dejarlo?

Por la adrenalina, por la experiencia que se gana. Me desahogo, es mi lugar feliz, mi lugar en paz.

-Por tu voz pareces una persona calmada y pausada. Quizás no te imaginaría corriendo autos.

(Risas). La mayoría de las personas se sorprende que corra autos. Es parte de mi esencia.

-¿Y cómo administras el miedo?

No me da miedo. Lo que sí me dan son muchos nervios antes de empezar a correr.

-Un hermano tuyo, Hans, falleció. ¿Ese factor se convierte en motor en las carreras?

Le salió un tumor y no pudimos salvarlo. Él también corría autos. Y cada triunfo se lo dedico porque él también amaba mucho este deporte. Él también me ayudó a entrar, me dio muchos consejos.

-¿Ser mujer fue un tema?

Sí, hasta ahora hay comentarios: “No maneja”, “para qué le dan tremendo carro”, “hará quedar mal al carro”; pero no me chocan, eso me motiva mucho más porque callo muchas bocas. Esos comentarios me motivan, porque yo sé lo que me esfuerzo y sé lo que doy y no me puedo quedar así.

-Pero cuando empezaste debe haber sido peor la reacción.

Como te digo, la verdad que no me afecta. Quiero hacerme valer. Quiero que mi nombre resalte por mis logros, por mis títulos, por lo que tengo, hago y voy a mostrar en la pista.

-Sin duda, eres un gran ejemplo para tu hija. No es común tener una mamá que corre autos.

Y siempre me dice: “Mamá, quiero comenzar a correr”. Pero a su papá, que también es piloto, le da un poco de miedo.

-¿Tu padre qué te aconseja?

Me dice que tengo que hacer una muy buena hoja de ruta, que el carro siempre tiene que estar bien preparado; bueno, ahora estoy más metida en toda la preparación del carro previa a una carrera, lo que también me da seguridad.

-¿Qué le dirías a una adolescente que quiera correr autos?

Si una persona quiere, hay que apoyarla. Qué feo es que te repriman. Además, ¿qué deporte no es riesgoso? Hay futbolistas que se han muerto de un paro jugando. En todos los deportes hay riesgos. Si necesitan apoyo, que me llamen (sonríe).

AUTOFICHA:

-“Soy Yinelsy Carlota Gamero Espinoza. Nací en Juliaca. Acabé el colegio y estudié para ser publicista. Trabajo en la empresa de transportes de carga de mi familia. Tengo licencia para manejar esos camiones y alguna vez lo hice. El mundo de los autos está en la familia”.

-“Mis primos son adolescentes y ya empezaron con motocross. Son campeones nacionales. He sido campeona nacional en 2019, en la categoría Súper Turismo. En las 6 Horas Peruanas llegamos primeros en la categoría. He ganado un par de generales este año”.

-“Un referente femenino es Vero Peyón, una pilotaza, tuvo sus años increíbles en La Chutana, muy reconocida y respetada. Ahora probablemente yo vaya a la nacional y quiero abrir un restaurante, ese es mi sueño. También cocino. Me gusta bastante jugar con la cocina. El menestrón me sale buenazo”.

