Hora de despedirse. Yerry Mina le dijo adiós al Barcelona con una emotiva publicación en Instagram en la que agradeció a la institución y en la que valoró todo lo aprendido en los ochos meses que estuvo en la entidad azulgrana. El nuevo destino del colombiano es el Everton inglés.

"Toca despedirme. Han sido solo ocho meses aquí, pero un club como el Barça, uno de los más grandes del mundo, y Barcelona, una ciudad maravillosa, te marcan para siempre. Más allá de haber jugado poco, aquí he podido seguir aprendiendo rodeado de los mejores. Atrás dejo un grupo humano fantástico, que me acogió con los brazos abiertos desde el primer día y me ayudó a mi adaptación", escribió Yerry Mina en Instagram.

En el post, acompañado de una imagen de Yerry Mina en el primer día en las instalaciones del club, manifestó haber cumplido su sueño. "Pude cumplir el sueño de vestir de azulgrana en el Camp Nou y sentir el cariño de la afición, tanto dentro como fuera del campo. Ahora me toca emprender un nuevo camino y quién sabe si algún día nos volveremos a reencontrar", agregó.

El Barcelona anunció este jueves el traspaso al Everton inglés del defensa colombiano Yerry Mina por 30,2 millones de euros, y la cesión al mismo club inglés del portugués André Gomes por una temporada.



"El FC Barcelona y el Everton FC han llegado a un acuerdo por el traspaso del jugador Yerry Mina", informó el club azulgrana, añadiendo que "el conjunto inglés pagará al FC Barcelona 30 M 250 mil euros más 1,5 M de euros en variables".



Con información de AFP