Yaya Touré acusa de racista a Pep Guardiola

Yaya Touré , ex referente del Manchester City , arremetió nuevamente contra Pep Guardiola y aseguró que el reconocido estratega español lo marginó del conjunto 'ciudadano' por su color de piel.

En una reciente entrevista con la revista France Football, el mediocampista marfileño destacó su rol para ser "quien rompa un poco el mito Guardiola" y acusó al técnico de racista, a tal punto de sentirse "humillado" .

"Cuando percibes que tiene a menudo problemas con los africanos, por todos los sitios que ha pasado, me hago preguntas. Hace como que no los tiene, ya que es demasiado inteligente para caer en la trampa (de mostrarlo). No lo confesará nunca", señaló el volante en la comunicación.

"Creo que trataba con alguien que quería solo tomarse su revancha conmigo (...) Sentía celos de mí, me tomaba por su rival (...) Me he sentido humillado", indicó Yaya Touré , quien además ironizó sobre el tema.

"El día que alinee un equipo en el que se encuentren cinco africanos, no naturalizados, prometido, le enviaré una tarta" , agregó.