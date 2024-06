Malas noticias. Ayer se supo que Renato Tapia se perdería la Copa América debido a que el volante, cuyo contrato con el Celta vence a fin de mes y que aún no ha llegado a un acuerdo con otro club, optó por no arriesgar su integridad física. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el volante señaló que le solicitó a la FPF algún tipo de seguro, que lo respalde ante una eventual lesión, pero que, al día de embarcarse a Estados Unidos, no había recibido respuesta.

Es un momento clave en la carrera del ex ‘capitán del futuro’, hoy por hoy, capitán del presente: es el futbolista peruano de mejor rendimiento y valoración en el extranjero, y a sus 28 años, es consciente de que el próximo contrato que firme puede ser el más importante de su vida. Por otra parte, no es secreto para nadie que Renato, con la 13 blanquirroja en la espalda, es de esos que están dispuestos a barrerse de cabeza por ganar una dividida. Su decisión es una tomada con la cabeza, que responde a un cálculo al que muchos podrán tildar de frío, pero que es, definitivamente, válido.

Sin embargo, vale preguntarse si esta penosa situación pudo evitarse. Las federaciones de Conmebol están obligadas a cubrir a los clubes por los sueldos de los jugadores que se lesionen defendiendo a su selección en partidos oficiales. No obstante, asegurar al futbolista es otra cosa. Se sabe que, en ‘tiempos de vacas gordas’, se contrató, en favor de Yoshimar Yotún (agente libre por aquel entonces), con una aseguradora que, por 20 mil dólares mensuales, proporcionaba un seguro de invalidez parcial o permanente de hasta 5 millones de dólares. Lamentablemente, por motivos a los que Agustín Lozano (presidente de la Federación) no es ajeno, la situación financiera en la Videna no es la de antes. Aunque, sin perjuicio de esto último, es preciso recalcar que la FPF, por más fácil que resulte sepultarla (motivos sobran), no está incumpliendo ninguna de sus obligaciones reglamentarias.

Memphis Depay (Países Bajos), Guido Rodríguez (Argentina) y Adrien Rabiot (Francia), son algunos ejemplos de jugadores que se encuentran a semanas de dar por concluidos sus contratos, y están en lista para disputar la Euro y la Copa América. ¿Sus respectivas federaciones los tendrán cubiertos, o habrán optado por jugársela por su escudo?

AL RESCATE

A las pocas horas del anuncio de Tapia, una compañía de seguros ofreció, por medio de sus redes oficiales, cubrir al volante durante toda la Copa América, en lo que significó una jugada ‘maradoniana’ de relaciones públicas. Esperemos, por el bien de la Selección, que lleguen a un acuerdo.