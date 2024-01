De momento, aún no hay nada firmado, pero, con el pasar de los días, la posible llegada del exvolante de Alianza Lima al clásico rival se viene enfriando. Se conoce su hinchaje por la ‘U’, pero también se sabe de su deseo de pegar, por fin, el salto al extranjero, y si algo ha demostrado Jairo Concha, es que su carrera es su prioridad.

En tal sentido, la chance de cruzar el charco es, cuanto menos, atractiva. El club interesado en sus servicios es el HSK Zrinjski Mostar, de Bosnia Herzegovina. Sí, no se trata ni de España o Portugal, ni mucho menos de Inglaterra, pero el cuadro balcánico viene de jugar la fase previa de la vigente Champions League, y, marchando actualmente segundo en el torneo local, podría hacerlo nuevamente. Además, el fútbol bosnio puede servir de ventana a ligas más competitivas.

Por otro lado, escoger vestir de crema no le significaría a Concha alejarse mucho de su zona de confort. Sin embargo, no necesariamente se trata de una decisión tan segura. La lista de equipos peruanos que compiten a nivel internacional no es muy grande, y si se descarta a ‘los compadres’, no quedan realmente muchas opciones. Así que si las cosas no van bien en Universitario, quién sabe cuándo podría dársele una oportunidad de este tipo. A pensar, Jairo.





