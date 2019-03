Se baja del carro: Xavi Hernández ya no estará presente en el Cataluña vs. Venezuela

Xavi Hernández era la principal figura del duelo amistoso entre Cataluña y Venezuela de este martes en el estadio Montilivi de Girona. Sin embargo, a poco de disputarse el cotejo, el ex Barcelona confirmó su inasistencia.

"Lamento anunciar que finalmente no podré estar en Montilivi para el Catalunya-Venezuela de mañana. Mis compromisos con mi club no me lo han permitido", comentó Xavi desde Instagram.



"Muchas gracias a la Federació Catalana y especialmente al presidente Soteras, a Carles Domènech y a Gerard López por el interés mostrado para que estuviera en Girona. Ojalá la próxima vez pueda estar allí con vosotros. En Qatar tendréis al primer de los aficionados animando a nuestra selección ¡Visca Catalunya!" , sentenció el campeón del Mundo y de Champions.



Pero Xavi Hernández no será el único que se perderá el duelo por motivos de permisos en su club. Las figuras de Valladolid Jordi Masip, Rubén Alcaraz y el técnico Sergio González tampoco jugarán el encuentro. Estos se suman a los jugadores del Rayo, Alex Moreno y Alberto García, así como las de los futbolistas del Huesca, Enric Galego y Alex Gallar.



ASÍ QUEDÓ LA LISTA DE CATALUÑA

Sacando las bajas confirmadas, estos serán los jugadores de Cataluña que enfrentarán a Venezuela: Isaac Becerra (Nastic Tarragona), Edgar Badia (Elche); Martín Montoya (Brighton), Gerard Piqué (FC Barcelona), Marc Bartra (Betis), Aleix Vidal (Sevilla), Didac Vila (Espanyol), Marc Cucurella (Eibar), Marc Muniesa (Girona); Víctor Sánchez (Espanyol), Pere Pons (Girona), Oscar Melendo (Espanyol), Joan Jordán (Eibar), Alex Granell (Girona), Oriol Romeu (Southampton), Aleix García (Girona); Sergio García (Espanyol), Bojan Krkic (Stoke) y Marc Cardona (Eibar).



