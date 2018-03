Hablar de Wrestlemania es hablar de The Undertaker . El luchador está estrechamente ligado al máximo evento de la WWE. A pesar que el legendario 'enterrador' perdió ante Roman Reigns en la edición pasada, todo hace indicar que su condición física le permitiría luchar el próximo 8 de abril.

En conversación con Newsweek, Bruce Prichard, ex productor de la WWE, reveló que el ocho veces campeón del mundo se encuentra listo para luchar en cualquier momento.

"Creo que The Undertaker puede volver para cada WrestleMania durante el resto de su vida, incluso si viene con un andador, y el público estaría feliz de verle. Lo vi hace poco, más o menos en fiestas de fin de año, y no lo he visto tan bien en 10 o 15 años. Creo que un regreso ahora mismo sería genial. No sé si ahora mismo está comprometido, pero haga lo que haga, es su decisión", señaló.

¿QUIÉN SERÍA SU OPONENTE?

De luchar en Wrestlemania 34, John Cena, quien retó a The Undertaker hace un par de semanas, se perfila como su principal contrincante.

Kane, 'hermano' del enterrador, respondió al pedido de Cena y lo enfrentará esta noche en 'Raw'.