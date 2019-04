¡Para el recuerdo! 'The Shield' se reunió por última vez en Raw

Ante la inminente salida de Dean Ambrose de la WWE , sus compañeros Roman Reigns y Seth Rollings, con quienes formó el emblemático equipo 'The Shield', lo acompañaron ayer en su última aparición televisiva.

En Monday Night Raw, Bobby Lashley venció a Ambrose, quien luego de ser revisado por los médicos, regresó al ring para despedirse de sus fanáticos.

Seth Rollings, flamante campeón universal de la WWE, y Roman Reigns, estuvieron junto a Ambrose y le dedicaron unas conmovedoras palabras de despedida.

"¡Dean Ambrose, te amo, así que por favor ven y deja que te lo diga a la cara! Déjenme decirles algo: este campeonato no lo hubiera conseguido sin Dean Ambrose. Nadie me preparó más para enfrentar a Brock Lesnar y para salir aquí al ring a hacer lo que hago cada noche más que Dean Ambrose. ¡He aprendido demasiado de este hombre! ¡Y me rompe el corazón verte partir, pero te amo demasiado, mi amigo, y solo quiero decirte: Gracias y te amo!”, señaló Rollings.

Por su parte, Ambrose agradeció el gesto de sus compañeros de equipo y los felicitó por sus victorias en Wrestlemania 35.

“Como una persona que se ha partido el trasero por esta industria, por el vestuario, y que ha viajado por el mundo con mis hermanos, una de las cosas más dulces que he visto es cuando Seth Rollins estampó la idiota cabezota de Brock Lesnar en el ring, lo puso con la espalda en la lona, obtuvo la cuenta de tres y alzó el Campeonato Universal [...] Y otra de las cosas más dulces que he visto es cuando Roman Reigns pateó el cáncer a la mie*** y regresó al ring”, aseveró emotivamente.

Finalmente, los tres miembros de 'The Shield' unieron sus puños por última vez y dejaron una postal para el recuerdo.