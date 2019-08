'Stone Cold' reveló bochornoso incidente durante una pelea: "Algo se me salió por abajo"

Steve Austin, conocido como 'Stone Cold', es una de las leyendas de la lucha libre de la WWE, y en más de una ocasión ha revelado anécdotas de su época sobre el ring. Sin embargo, existía un suceso sobre el que no había hablado durante 20 años.

Y es que, en más de una ocasión, se había especulado sobre un bochornoso incidente que le habría ocurrido en medio de una pelea con ' Yokozuna'. Según lo que se comentaba, 'Stone Cold' había defecado encima en medio del combate.

Durante una entrevista a 'The Sun', el luchador confirmó que dicho accidente escatológico ocurrió y fue durante una gira por Sudáfrica en 1996 organizada por la WWE. No obstante, el único que se dio cuenta de lo que ocurrió fue él por lo que lo mantuvo en secreto.

"Cuando ('Yokozuna') me levantó y me abofeteó, pasaron cosas. Algo se me salió por abajo. Afortunadamente, tenía una malla negra (...) Estaba tirado allí sobre la lona y me defequé encima. Lo miré y le dije 'Vayámonos a casa'", contó.

Dicho eso, su contrincante quien pesaba más de 250 kilos en ese momento, se subió a una esquina, forzó la rotura de las cuerdas y cayó tendido sobre 'Stone Cold'. La pelea había terminado.

Al término del enfrentamiento, la ex estrella de la WWE comentó que fue directo al baño: "Caminé hacia el vestuario y me di una buena ducha".

Austin, de 54 años, es considerado uno de los mejores luchadores de la historia de la WWE y forma parte del Salón de la Fama de esta disciplina. En 2004 se retiró de las peleas por una lesión en la columna.