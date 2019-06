WWE Stomping Grounds EN VIVO con pelea estelar Seth Rollins vs. Baron Corbin

WWE Stomping Grounds EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el evento de la WWE este domingo 23 de junio en el Tacoma Dome de Tacoma, en Washington, desde las 6:00 p.m. (hora peruana). Para ver peleas en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

La WWE, a través de WWE Network, ofrecerá la transmisión de este evento en la modalidad de PPV (Pay Per View), para todo el mundo. Pero, atención, arrancará su transmisión con el kickoff que tendrá una hora de duración y se podrá seguir en directo en las redes sociales de la compañía, incluyendo los combates que en ellos se realicen. Una vez finalizada las luchas preliminares, el show principal sólo se podrá apreciar mediante la modalidad de pago.

WWE Stomping Grounds - horarios en el mundo

18:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas en Venezuela, Bolivia

20:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

01:00 horas del lunes en España, Italia, Francia, Alemania

Estarán en juego los cuatro principales títulos individuales de la compañía WWE. La atención estará centrada en estos combates. En hombres la rivalidad es extrema y en mujeres será la primera defensa tras Money in the Bank.

Desde aquí podrás tener todas las incidencias de las peleas, con fotos, videos y declaraciones de los protagonistas de este evento que se espera sea igual o mejor de lo que se vivió en Arabia Saudita.

Sin duda, la pelea estelar tendrá frente a frente a Seth Rollins contra Baron Corbin, quienes pugnarán por el título del Campeonato Universal. Además, Kofin Kingston y Dolph Ziggler, por el Campeonato de la WWE, pelearán en una jaula de Acero.

WWE Stomping Grounds - cartelera oficial

-Seth Rollins vs Baron Corbin: Campeonato Universal.

-Kofi Kingston vs Dolph Ziggler: Campeonato de la WWE.

-Becky Lynch vs Lacey Evans: Campeonato de mujeres de Raw.

-Bayley vs Alexa Bliss: Campeonato de mujeres de SmackDown.

-Samoa Joe vs Ricochet: Campeonato de los Estados Unidos.

-Tony Nese vs Akira Tozawa vs Drew Gulak: Campeonato del peso crucero.

-Daniel Bryan y Rowan vs Heavy Machinery (Otis Dozovic y Tucker Knight): Campeonato por parejas de SmackDown.

-Roman Reigns vs Drew McIntyre.

-New Day (Xavier Woods y Big E) vs Kevin Owens y Sami Zayn.