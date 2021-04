El 8 de abril de 2014 el luchador The Ultimate Warrior dejó de existir. Una de las leyendas más grandes que desfiló por los cuadriláteros de la WWE falleció a causa de un paro cardíaco.

Tres días antes de morir, fue inducido al Salón de la Fama de la WWE. Aquí un recuento de su exitosa carrera como luchador en 12 datos.

The Ultimate Warrior se hizo conocido en el mundo de la WWE por ser un luchador con mucha energía. Por ejemplo, esta estrella llegaba al ring corriendo a todo pulmón y demostrando un temperamento muy aguerrido.

The Ultimate Warrior fue campeón de la WWE solo una vez en su carrera. Esto sucedió el 1 de abril de 1990, cuando venció a Hulk Hogan en WrestleMania VI. Al final de la pelea ambos luchadores se abrazaron en señal de respeto.

Esta pelea fue elegida por la revista Pro Wrestling Illustrated como la mejor de 1990. Un año después, esta publicación también reconoció el talento de The Ultimate Warrior y eligió su enfrentamiento con The Undertaker como el Mejor del Año.

Otro cinturón que The Ultimate Warrior alcanzó fue el campeonato Intercontinental. Esta hazaña la hizo en dos ocasiones: en 1988 y 1989. Además, fue inducido en el Paseo de la Fama de la WWE en 2014. En dicha ceremonia, no pudo evitar llorar de la emoción.

Este luchador fue uno de los primeros grandes rivales que tuvo Triple H, en los inicios de su carrera. La pelea más importante que tuvieron ambas estrellas sucedió en WrestleMania XII. El combate dejó como resultado una victoria para The Ultimate Warrior, luego de aplicar su famosa técnica, 'Warrior Splash'.

The Ultimate Warrior dejó la WWE a finales de 1997. La razón fue una discusión que tuvo con el dueño de la empresa, Vince McMahon, quien aseguró que este luchador se había alejado de algunos eventos sin motivo alguno. Por su parte, Warrior sostuvo que había pedido permiso para estar junto a su padre, quien estaba mal de salud. Este problema terminó, incluso, en un juicio que duró unos años.

El juicio se resolvió recién en 2009 y Vince McMahon se llevó la victoria.

Warrior también es recordado por formar equipo con Sting, a principio de los años noventa. Fuera de los cuadriláteros, estos dos luchadores fueron muy buenos amigos. Incluso, Sting fue uno de los más afectados con la muerte de esta estrella y en el documental que la WWE produjo sobre Warrior, contó anécdotas inéditas.

The Ultimate Warrior se retiró oficialmente de los cuadriláteros en 1998. En los siguientes años estuvo alejado de este mundo, pero tuvo un pequeño combate en 2008, donde su estado físico no le permitió realizar muchas movidas. Luego de este pasaje, decidió no volver más a pelear.

Este luchador se amistó con la WWE, luego de que Triple H interfiriera para que sea incluido en el 'Paseo de la Fama' de la empresa. The Ultimate Warrior lo pensó bastante y dio una respuesta positiva a finales de 2013.

La última aparición pública de este luchador sucedió el 7 de abril de 2014. The Ultimate Warrior estuvo presente en el programa Raw y le agradeció a todos los fanáticos por tantos años de respaldo. Su presencia generó varios comentarios ya que se le vio muy agitado durante el tiempo que duró su intervención.

The Ultimate Warrior recibió, además, el Slammy Award, como el Mejor Regreso del Año. Este trofeo fue recibido por su familia, a finales del año pasado.