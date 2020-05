Jeff Hardy demostró su vigencia este domingo en el Kick Off de Money in the Bank 2020, al vencer a Cesaro luego de aplicarle un poderoso sentón bombazo.

Los dos luchadores dieron tremenda pelea. El ‘Superman Suizo’, incluso, soportó un giro del destino del ‘Enigma carismático’. Sin embargo, no pudo aguantar el ritmo de su oponente y al final cedió en la cuenta de tres, tras recibir el máximo ataque del menor de los hermanos Hardy.

El regreso de Jeff a WWE ocurrió el último viernes en SmackDown. Esa noche tuvo un altercado con Sheamus, a quien le aplicó un giro del destino y un sentón bombazo, dando inicio a una rivalidad.

El Money in the Bank de este año se está celebrando en dos lugares: en el edificio corporativo de WWE en Stamford, Connecticut, donde se realizará la lucha de escaleras; y en el Performance Center de Orlando, donde se llevan a cabo los otros combates.

Video: WWE