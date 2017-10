WWE Hell in a Cell se realizará este domingo en el Little Caesars Arena de Detroit. El evento exclusivo de SmackDown empezará a transmitirse desde las 7:00 p.m. (hora peruana) por la señal de FOX Action.

El show tendrá como principal atracción la lucha entre Shane McMahon y Kevin Owens, quienes pelearán dentro de la denominada 'Celda Infernal'.

El recinto deportivo también será testigo de cuatro peleas por los campeonatos de la marca.

Jinder Mahal, campeón de la WWE, defenderá su cinturón ante el japonés Shinsuke Nakamura, duelo esperado muchos fanáticos.

Por otro lado, el campeón de los Estados Unidos, AJ Styles deberá defender su título ante Baron Corbin.



ESTA ES LA CARTELERA OFICIAL:

-Kickoff: Chad Gable y Shelton Benjamin vs. The Hype Bros.

-Randy Orton vs. Rusev.

-Bobby Roode vs. Dolph Ziggler

-AJ Styles (c) vs. Baron Corbin por el United State Championship.

-The New Day (c) vs. The Usos por los WWE Tag Team Championships.

-Natalya vs. Charlotte Flair por el WWE Divas Championship.

-Jinder Mahal vs. Shinsuke Nakamura por el WWE Championship.

-Shane McMahon vs. Kevin Owens (Celda Infernal).