WWE Elimination Chamber 2019: SIGUE EN VIVO ONLINE el evento camino a Wrestlemania 35

Camino a Wrestlemania 35, las mejores superestrellas de la WWE sacarán a relucir su talento en Elimination Chamber 2019 para formar parte del cartel del evento de lucha libre más importante de todas.

El Toyota Center de Houston, Texas, será el escenario del espectáculo, cuya programación es a las 7:00 p.m. hora peruana (desde las 6:00 p.m. inicia el kick off) y será transmitido por la señal de Fox Action.

Elimination Chamber 2019: cartelera del evento

Lucha en la cámara de eliminación:

-Daniel Bryan (campeón) vs. AJ Styles vs. Randy Orton vs. Samoa Joe vs. Kofi Kingston vs. Jeff Hardy



Lucha en la cámara de eliminación por el Campeonatos por Parejas Femeninos de WWE:

-Bayley y Sasha Banks vs. The Riott Squad (Liv Morgan y Sarah Logan) vs. Nia Jax y Tamina vs. Mandy Rose y Sonya Deville vs. The IIconics (Peyton Royce y Billie Kay) vs. Carmella y Naomi



Campeonato Femenino de RAW:

-Ronda Rousey (campeón) vs. Ruby Riott



Campeonatos por Parejas de SmackDown Live:

-Shane McMahon y The Miz (campeones) vs. The Usos (Jey y Jimmy Uso)



Lucha por el por el título intercontinental:

-Bobby Lashley (c) y Lio Rush vs. Finn Bálor



-Braun Strowman vs. Baron Corbin



Kickoff:

-Buddy Murphy (c) vs. Akira Tozawa por Campeonato Crucero

Elimination Chamber 2019: horarios del evento

Perú - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

​México - 5:00 p.m. KickOff | 6:00 p.m. Evento principal

Colombia - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Ecuador - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal

Argentina - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

Chile - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

​Brasil - 8:00 p.m. KickOff | 9:00 p.m. Evento principal

España - 00:00 a.m. KickOff | 1:00 a.m. Evento principal (Lunes)

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 6:00 p.m. KickOff | 7:00 p.m. Evento principal