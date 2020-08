Shawn StasiakUno de los primeros luchadores al que Lesnar hizo añicos fue Shawn Stasiak. 'La Bestia' no lo dejó reaccionar y terminó por humillarlo dejándolo sin recursos sobre el ring. Lesnar realizó la cuenta de tres cubriendo a este luchador con una sola bota sobre su pecho.

Mark Henry A inicios de 2014, Lesnar regresó con hambre a los cuadriláteros y lo que buscaba eran contrincantes. El primero que se propuso fue Mark Henry, quien salió con todo para demostrar que era el más poderoso. Sin embargo, el salvajismo de la 'Bestia' pudo más y Henry terminó con el codo dislocado.

Big Show Otro rival que no soportó la presencia de Brock Lesnar fue Big Show. El gigante de 2 metros 13 lo retó pero no su osadía le costó muy caro. Ambos pactaron un combate, que se llevó a cabo en el Royal Rumble de 2014. Sin embargo, sucedió que la 'Bestia' no pudo aguantar sus energías y le pegó al Big Show utilizando una silla.

The Undertaker Brock Lesnar aceptó el reto que le puso The Undertaker para medirse en combate estelar dentro de Wrestlemania 30. La pelea fue muy intensa y ambos luchadores sacaron todo el arsenal de técnicas que tenían a su disposición, pero solo uno podía llevarse la victoria y ese fue Lesnar. Esta victoria rompió el invicto que tenía el 'Enterrador' en este tipo de eventos.

John Cena Después de vencer a The Undertaker en Wrestlemania 30, Lesnar no tenía otra meta que ser campeón de la WWE. Es por eso que pactó un combate contra John Cena –quien era el que mantenía el título– para el evento de SummerSlam de 2014. Una vez más, la 'Bestia' no tuvo problemas y se llevó el campeonato humillando a Cena.

Roman Reigns Roman Reigns ganó el Royal Rumble 2015 y eso le dio el derecho a enfrentarse al campeón de la WWE –que en ese momento era Brock Lesnar– en Wrestlemania 31. Lesnar no dejó ni respirar a Reigns y le aplicó todo tipo de técnicas, sobre todo suplexs. Al final del combate, Seth Rollins ingresó al ring y utilizó el 'Money in the Bank', lo que lo convirtió en campeón.

Kofi Kingston La última víctima de Lesnar fue Kofi Kingston, luchador a que enfrentó en el evento 'The Best in the East'. La 'Bestia' no tuvo piedad y le aplicó una serie de suplexs que dejaron sin respiro a Kofi.

Plus: Michael Cole Luego de perder el cinturón en Wrestlemania 31, Lesnar descargó su furia contra todos. Uno de los que sufrió su frustración fue el comentarista de la WWE, Michael Cole, quien recibió infinidades de suplexs. La empresa informó que Cole había sufrido una herida en la cervical, lo que le costó una operación.