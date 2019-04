Las mejores entradas a lo largo de los 35 años de historia de Wrestlemania [FOTOS Y VIDEOS]

Wrestlemania es considerado por muchos como uno de los espectáculos más importantes del mundo y todos los fanáticos de la lucha libre esperan con ansias cada año para ver a sus superestrellas favoritas en la llamada ‘Vitrina de los Inmortales’, además de sus elaboradas puestas de escena para hacer su ingreso al ring que muchas veces dependen de las estipulaciones de sus combates o si salen a defender o conquistar algún campeonato.

Es así que, en los días previos a Wrestlemania 35, buscamos la ayuda de Catch Radio , el primer programa peruano dedicado al análisis y debate de la lucha libre, para recordar las mejores entradas de las superestrellas de WWE, que a lo largo de sus 35 años de historia del evento dejó para el recuerdo más de una debido a su teatralidad que paraliza el planeta y se convierte en tendencia en las redes sociales.

Ric Flair en Wrestlemania XXIV

En el que sería su “último” combate en WWE, Ric Flair lució su fastuosa bata de plumas y lentejuelas en un combate contra Shawn Michaels en el que había puesto en juego su carrera, con la finalidad de que el ‘Chico Rompecorazones’ le diera lo mejor de sí sobre el encordado. Y vaya que lo lograron ya que la pelea, que se robó el show en Wrestlemania XXIV, es considerada como una de las mejores de la carrera de ambos.

The New Day en Wrestlemania 32

El trío conformado por Xavier Woods, Kofi Kingston y Big E elevó a la enésima potencia su creatividad para causar una gran impresión frente al público. Saliendo de una enorme caja de cereales Booty-O's como si fueran el juguete sorpresa, los luchadores caminaron hacia el ring vestidos como soldados del ejército de Freezer de Dragon Ball Z para su combate frente a la Liga de Naciones conformada por Sheamus, Alberto del Rio, Rusev y Wade Barrett.

André El Gigante y Bobby Heenan en Wrestlemania III

Pese a que era una de las superestrellas más grandes (literalmente hablando) en la historia de WWE, la entrada de André El Gigante en WrestleMania III fue el prólogo perfecto a la conclusión de su icónica rivalidad con Hulk Hogan. Acompañado de su manejador Bobby Heenan, el legendario ‘monstruo’ francés arribó al cuadrilátero a bordo de un carrito a través de un túnel de luces, que le daba un aire de superioridad mayor al que ya tenía.

The Undertaker en Wrestlemania XIV y Wrestlemania 29

Hablar de Wrestlemania es hablar de The Undertaker. En gran parte de los 35 años de historia de la ‘Vitrina de los Inmortales’, el ‘Hombre Muerto’ enfrentó a numerosos oponentes para perpetuar su recordada racha de 21 victorias. Sin embargo, en Wrestlemania 13 (vs. Psycho Syd) y Wrestlemania XXIX (vs. CM Punk), el luchador dejó boquiabierto al respetable con sus épicos ingresos al ring capaces de ponerle la piel de gallina a cualquiera.

Stone Cold Steve Austin en Wrestlemania XIII y Wrestlemania XIX

La ‘Serpiente Cascabel’ fue una de las pocas superestrellas de WWE cuya carrera tuvo un ascenso meteórico durante la ‘Attitude Era’, periodo en el que la empresa de Vince McMahon alcanzó exorbitantes picos de popularidad por sus atrevidas historias y encarnizadas rivalidades. Justamente, ‘Austin 3:16’ cimentó su legado en la compañía con sus trepidantes combates frente a Bret Hart en Wrestlemania XIII y The Rock en Wrestlemania XIX.

John Cena en Wrestlemania 22 y Wrestlemania 25

Durante gran parte de sus casi 20 años de carrera en los cuadriláteros de WWE, Wrestlemania siempre ha sido el evento en el que John Cena más destaca. Tales son los casos de Wrestlemania 22 (vs. Triple H) y Wrestlemania 25 (vs. Edge vs. Big Show), donde el 16 veces campeón mundial demostró por qué es considerado como el rostro de la compañía de Vince McMahon con combates que hasta ahora son comentados por los fanáticos de la lucha libre.

Shawn Michaels en Wrestlemania XII y Wrestlemania XXV

Shawn Michaels se ganó el apodo de ‘Sr. Wrestlemania’ no solo por sus increíbles combates en el magno evento sino por sus elaboradas entradas al ring. Muchos recuerdan su bajada en tirolesa para su combate del ‘Hombre de Hierro’ frente a Bret Hart en Wrestlemania XII o su ‘descenso’ de los cielos vestido completamente de blanco para cobrarse su revancha frente a The Undertaker en Wrestlemania XXV donde puso en juego su carrera.

Macho Man Randy Savage en Wrestlemania IX

Macho Man Randy Savage siempre sabía cómo deleitar al respetable y WrestleMania IX, que era publicitada como la fiesta de toga más grande del mundo, decidió usar una de sus vestimentas más coloridas para su ingreso al cuadrilátero, recostado en un carrito cubierto de pétalos de rosa y dos exuberantes sirvientas. Su entrada se robó el show pese a que solo fungió de comentarista y no estaba programado para luchar.

Triple H en Wrestlemania 22, Wrestlemania XXX y Wrestlemania 31

El ‘Rey de Reyes’ es, sin duda, el que se lleva las palmas al hablar de los ingresos al cuadrilátero de las superestrellas de WWE. En Wrestlemania 22 (vs. John Cena), Wrestlemania XXX (vs. Daniel Bryan) y Wrestlemania 31 (vs. Sting), Triple H impactó al mundo con sus números que incluyeron desde numerosos extras, pasando por una corte llena de sirvientas hasta ‘Terminators’. Todo un personaje que ejemplifica a la perfección lo mejor de la vieja escuela.