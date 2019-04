Las grandes rivalidades que se robaron el show en Wrestlemania [VIDEOS]

Por Ronie Bautista Gonzales

El sueño de cualquier superestrella de la WWE es tener un combate en Wrestlemania , que si bien es un honor que han alcanzado muchas de ellas a lo largo de los 35 años de historia del importante evento, solo un selecto grupo de personas ha logrado que sus participaciones sean recordadas para toda la posteridad por sus prolongadas rivalidades que se resolvieron clásicos instantáneos en la llamada ‘Vitrina de los Inmortales’.

Un ejemplo de ello es la lucha entre Triple H y Batista, que lleva gestándose 14 años y que aspira a poner fin a la enemistad que nació entre ambos cuando integraban la facción llamada ‘Evolución’, junto a Randy Orton y el veterano Ric Flair. Si bien ‘El Animal’ y el ‘Asesino Cerebral’ ya se vieron las caras en el ring (saliendo siempre victorioso el primero de ellos), su enfrentamiento se reavivó durante su aparición por el episodio 1000 de SmackDown.

Pero esa es una historia para otro día y a continuación les presentamos 10 de las mejores rivalidades entre superestrellas de la WWE que se resolvieron en un combate (o en algunos casos, más de uno con bastantes años de diferencia) de Wrestlemania. Desde ya les adelantamos que The Undertaker es el que más apariciones tiene en este recuento, ya que su leyenda siempre estará ligada al evento máximo de la compañía de Vince McMahon.

The Undertaker vs. Triple H

‘El Asesino Cerebral’ y ‘El Hombre Muerto’ se vieron las caras en tres ediciones de Wrestlemania en los que tuvieron los encuentros más devastadores de la historia de WWE. En el primero de ellos, en WrestleMania X-Seven, se dieron con sillas y hasta mazos a través del Astrodome de Houston pero el ahora directivo de WWE no pudo hacerse con el triunfo ante el experimentado luchador, que lo derrotó con su movida ‘El Ascensor de la Muerte’.

Una década después, en WrestleMania XXVII, los dos futuros integrantes del Salón de la Fama de WWE se enfrascaron en un combate sin descalificaciones. Si bien Triple H dominó al usar todo lo que encontró a su alcance para acabar con su racha de victorias en la ‘Vitrina de los Inmortales’ y rogarle que no siguiera poniéndose de pie, The Undertaker ganó de forma agónica al atrapar a su rival en una llave de rendición conocida como ‘Las Puertas del Infierno’.

Pensando que The Undertaker ya no era el mismo de años anteriores, Triple H aceptó el desafío que este le hizo para una última pelea entre ambos en WrestleMania XXVIII que se llevó a cabo en una Jaula Infernal y fue promocionada como “El Fin de Una Era”. Con Shawn Michaels como árbitro, uno no muy imparcial ya que trató de ayudar a su amigo a llevarse el triunfo, el legado del ‘Hombre Muerto’ en WrestleMania se mantuvo intacto durante ese año.

Stone Cold Steve Austin vs. The Rock

Dos de las más grandes estrellas de la llamada Attitude Era de WWE, Stone Cold Steve Austin y The Rock se enfrentaron en tres ocasiones en WrestleMania, en distintos momentos de sus respectivas carreras. La primera vez ocurrió en WrestleMania XV, donde ‘El Campeón del Pueblo’ estaba de lado del Sr. McMahon para impedir que la ‘Serpiente Cascabel’ recuperara el título máximo WWE pero su esfuerzo fue en vano.

En WrestleMania X-Seven, el camino de ambos se volvió a cruzar en uno de los momentos más recordados por los amantes de la lucha libre: Stone Cold Steve Austin se alió con su archienemigo, el Sr. McMahon, para despojar a The Rock del Campeonato de WWE. En su última lucha, en Wrestlemania 19, el ‘Campeón del Pueblo’ se cobró su revancha y, aunque no había ningún campeonato en juego, se llevó una victoria para dejar el marcador en 2-1.

The Undertaker vs. Shawn Michaels

Shawn Michaels es una de las superestrellas que logró todo lo que propuso durante su carrera en WWE excepto ser el que pusiera fin a la racha de The Undertaker en Wrestlemania, llegando al punto de desafiar abiertamente al ‘Hombre Muerto’ para un combate en el 25 aniversario del show de shows, usando cualquier truco de su arsenal para que aceptara, pero su oponente fue más que él y se llevó la victoria.

Obsesionado con ser el primero en acabar con la leyenda de ‘El Enterrador’, el ‘Chico Rompecorazones’ estaba dispuesto a todo para obtener una revancha y lo consiguió al poner en juego su carrera en WrestleMania XXVI, señalando que si no podía derrotar al experimentado luchador, su lustrosa carrera no significaba nada para él. Bastaron tres ‘Tumbas Rompecuellos’ para que el ‘Sr. Wrestlemania’ admitiera su derrota y colgara los botines.

John Cena vs. The Rock

Por años, ver a John Cena y The Rock frente a frente en un ring parecía algo con lo que los fanáticos de la lucha libre podían soñar pero aquello se hizo realidad cuando el ‘Campeón del Pueblo’, que volvió a WWE para ser el anfitrión de WrestleMania XXVII, le costó la lucha al líder de la ‘Nación Cena’ en su intento por despojar del título máximo a The Miz. Todo eso dio pie para que ambos pactaran su enfrentamiento para WrestleMania XXVIII.

La lucha principal del mencionado evento, publicitada como de “Una Sola Vez En La Vida”, se llevó a cabo en Miami y The Rock se impuso sobre John Cena, que quedó frustrado por la derrota. Un año después, en WrestleMania 29, sus caminos se volvieron a cruzar cuando el líder de la ‘Nación Cena’ desafió al ‘Campeón del Pueblo’ y salió victorioso, esta vez con el título que le costó dos años atrás.

The Undertaker vs. Kane

Una rivalidad fraternal que casi no ocurrió por la negativa de The Undertaker de enfrentarse a su demoniaco medio hermano. ‘El Enterrador’ cambió de parecer cuando Kane lo encerró en un ataúd al que posteriormente prendió fuego y se vieron las caras en una pelea en Wrestlemania XIV, en la que el experimentado luchador se hizo con el triunfo tras aplicarle tres devastadoras ‘Tumbas Rompecuellos’.

Pese a mantener la fiesta en paz durante varios años, los ‘Hermanos de la Destrucción’ volvieron a convertirse en enemigos cuando Kane enterró vivo a The Undertaker en el evento Survivor Series de 2003. Desafortunadamente para el ‘Monstruo Rojo’, esta acción solo provocó que su medio hermano lo atormentara durante meses hasta su regreso en Wrestlemania XX, donde lo derrotó frente al público del Madison Square Garden.

The Hardy Boyz vs. Edge & Christian vs. The Dudley Boyz

Edge & Christian y The Hardy Boyz redefinieron las luchas de escaleras en 1999 con una serie de combates que cimentaron su legado en WWE; sin embargo, cuando los obsesionados por las mesas de los Dudley Boyz irrumpieron en la escena, los tres equipos protagonizaron por primera vez una Lucha de Triple Amenaza de Escaleras en WrestleMania 2000 que tendría a Edge & Christian como vencedores al llevarse los campeonatos en pareja.

Un año después, estas seis superestrellas volverían a verse las caras en WrestleMania X-Seven, en un combate que se convertiría con el tiempo en su tarjeta de presentación: Mesas, Escaleras y Sillas. Con momentos extremos que dejaron al público al borde de sus asientos, la ‘Superestrella Categoría R’ y el ‘Capitán Carisma’, con una pequeña ayuda de Rhyno, volvieron a hacerse con los codiciados títulos de pareja.

Hulk Hogan vs. André El Gigante

Hulk Hogan y André El Gigante, sin duda, no podían faltar en este recuento de las mejores rivalidades de Wrestlemania, debido a lo que significó para las carreras de estos dos integrantes del Salón de la Fama de WWE. Después de una encarnizada batalla en Wrestlemania III y en un hecho sin precedentes, Hogan levantó y lanzó contra la lona a la ‘Octava Maravilla del Mundo’ para coronarse como nuevo campeón máximo de la empresa.

Daniel Bryan vs. Triple H/La Autoridad

Daniel Bryan y la forma cómo llegó a convertirse en Campeón Mundial de Peso Pesado de WWE en la ‘Vitrina de los Inmortales’ fue la cereza del pastel de una de las rivalidades más famosas de la historia moderna de WWE. El impulsor del ‘Movimiento del ¡Sí!’ acababa de ganar el título de manos de John Cena en la edición 2013 de SummerSlam cuando Triple H decidió que verlo como campeón “no era bueno para los negocios”.

Fue así que con artero ‘Pedigree’ del ‘Asesino Cerebral’, Randy Orton pudo canjear su maletín con el contrato de Money In The Bank, cubrir a un inconsciente Bryan para la cuenta de tres y convertirse en el nuevo monarca de la empresa con el respaldo de ‘La Autoridad’, facción encabezada por Triple H y su esposa Stephanie McMahon. Si bien el excampeón obtuvo su revancha en Night of Champions, nuevamente le jugaron sucio y volvió a perder.

Pero si hubo algo con lo que ‘La Autoridad’ no contaba era que Daniel Bryan estaba a punto de convertirse en un fenómeno, gracias al apoyo incondicional del público. Fue tal el cariño que le tenían a esta superestrella que, a punta de estruendosos cánticos a su favor en cada sitio donde la WWE se presentaba, lograron devolverlo a la lucha por el título que perdió por interferencia de otros.

Ni siquiera el triunfo de Batista en el Royal Rumble de 2014 que le permitió retar a Randy Orton por el título máximo de WWE en el evento principal de Wrestlemania XXX, que muchos dijeron que había sido un robo ya que Daniel Bryan no fue incluido en el evento, logró desviar la atención del respetable para que su ídolo vuelva al lugar que pertenece. Finalmente, su pedido fue escuchado pero con una condición.

Es así que para que sea incluido en la lucha por el Campeonato Mundial de Peso Pesado de WWE, Daniel Bryan debía derrotar primero a Triple H en la misma noche. Pese a numerosas interferencias de Stephanie McMahon, el ex campeón se hizo con la victoria y ahora la lucha del ‘main event’ pasaba a ser una Triple Amenaza, en la cual recuperó el título que no debió perder de una épica manera.

Hulk Hogan vs. Randy Savage

Parecía ser algo inevitable que Hulk Hogan y Randy Savage, dos de las superestrellas más representativas de la época de oro de WWE, acabaran frente a frente en un cuadrilátero. Pero su amistad que forjaron en WrestleMania IV, cuando el ‘Hulkster’ ayudó a ‘Macho Man’ a ganar el campeonato máximo de la empresa, nadie se imaginó que el equipo que sería conocido como los ‘Mega Powers’ terminaría separándose por los celos.

Y es que Savage nunca vio con buenos ojos la relación de Hogan con su manejadora, Miss Elizabeth. Ese fue motivo suficiente para que ambos se enfrascaran en una cruenta batalla y decidieran resolver sus diferencias en WrestleMania V, con el máximo título de WWE en juego. Ni el ‘Codazo Biónico’ del ‘Macho Man’ fue suficiente para evitar que Hogan lo derrotara con su famoso ‘Machetazo de Pierna’ y se convirtiera en campeón por segunda vez.