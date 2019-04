WrestleMania 35 Ver EN VIVO ONLINE TV: fecha, hora, canales, peleas y más del evento histórico de la WWE

La WWE acaba de anunciar todos los detalles de su mega evento del año. WrestleMania 35 será la siguiente edición de este evento de lucha libre profesional que tendrá a los mejores exponentes de la WWE luchando por convertirse en el máximo ganador de cada categoría presentada.

Luego de finalizar el último programa de Smackdown, la WWE reveló la programación final de su evento más grande, también anunciando que este año se llevaría a cabo el primer evento principal de mujeres en la historia de WrestleMania.

Durante el enfrentamiento de la triple amenaza, Ronda Rousey (Campeona Femenil de Raw), Charlotte Flair (Campeona Femenil de SmackDown) y Becky Lynch se verán las caras a modo de "Winner Takes All", y la vencedora se llevará los títulos de mujeres Raw y Smackdown.

Ronda Rousey es la actual Campeona Femenil de Raw, medallista olímpica, la primera Campeona Femenina de UFC y la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama de UFC. También es actriz y autora de libros más vendidos del New York Times.

Por su parte, Charlotte Flair es ahora ocho veces campeona luego de ganar el Campeonato Femenil de SmackDown el martes pasado contra Asuka. Flair es una ex jugadora de voleibol de la primera división, filántropa, autora, y es hija del dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE, Ric Flair.

Y por último, Becky Lynch es la ganadora del Royal Rumble femenino de 2019, dos veces campeona de SmackDown y fue nombrada luchadora del año tanto por Sports Illustrated como por CBS Sports en 2018. También fue la primera mujer en alcanzar el WWE Power Rankings de ESPN.

PELEAS Y PARTICIPANTES DEL WRESTLEMANIA 35

Triple Threat Winner Take All Raw & Smackdown Women’s Title Match - Ronda Rousey vs. Becky Lynch vs. Charlotte Flair

WWE Universal Title Match - Brock Lesnar vs. Seth Rollins

WWE Title Match - Daniel Bryan vs. Kofi Kingston

No Holds Barred Match - Triple H vs. Batista

Single Match - AJ Styles vs. Randy Orton

WWE Women’s Fatal Four Way Tag Team Title Match - Sasha Banks & Bayley vs. Nia Jax & Tamina vs. Natalya & Beth Phoenix vs. IIconics

Single Match - Roman Reigns vs. Drew McIntyre

WWE United States Title Match - Samoa Joe vs. Rey Mysterio

WWE Intercontinental Title Match - Bobby Lashley vs. “The Demon” Finn Balor

Falls Count Anywhere Match - Shane McMahon vs. The Miz

Kurt Angle’s Farewell Match - Kurt Angle vs. Baron Corbin

WWE Smackdown Tag Team Title Match - The Usos vs. Ricochet & Aleister Black vs. Shinsuke Nakamura & Rusev vs. Sheamus & Cesaro

Además de esto, existirá el " Kickoff Show" que la WWE ha programado para emitir por YouTube y WWE Network antes del gran evento:

WWE Cruiserweight Title Match

Buddy Murphy vs. Tony Nese





Buddy Murphy vs. Tony Nese Andre the Giant Memorial Battle Royal

Participantes: Braun Strowman, Colin Jost & Michael Che of SNL fame, Andrade, Apollo Crews, Titus O’Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Gran Metalik, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhyno, Viktor, Konnor, Ali, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis, Tucker, EC3





Participantes: Braun Strowman, Colin Jost & Michael Che of SNL fame, Andrade, Apollo Crews, Titus O’Neil, Tyler Breeze, Jinder Mahal, No Way Jose, Bobby Roode, Chad Gable, Kalisto, Gran Metalik, Lince Dorado, Bo Dallas, Curtis Axel, Heath Slater, Rhyno, Viktor, Konnor, Ali, Shelton Benjamin, Luke Gallows, Karl Anderson, Matt Hardy, Jeff Hardy, Otis, Tucker, EC3 Women’s Battle Royal

Competidoras: Asuka, Carmella, Naomi, Lana, Mandy Rose, Sonya Deville, Nikki Cross, Dana Brooke, Ruby Riott, Liv Morgan, Sarah Logan, Mickie James, Zelina Vega

FECHA PARA VER WRESTLEMANIA 35

WrestleMania se llevará a cabo este domingo 7 de abril frente a una multitud de espectadores en el MetLife Stadium y se transmitirá en vivo por WWE Network en todo el mundo a las 7 pm. La hora variará dependiendo del país, así que a continuación compartimos algunas horas finales para diferentes países.

HORA Y CANALES PARA VER WRESTLEMANIA 35