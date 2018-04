Este domingo 8 de abril, se realizará Wrestlemania 34 , el evento de la WWE más importante del año. Millones de fanáticos de la lucha libre estarán expectantes de las emocionantes peleas que se pactaron para esta edición.

Uno de los combates principales será el del campeón de la WWE, AJ Styles, y el japonés Shinsuke Nakamura, el gran ganador de la Royal Rumble 2018.

Además, Kurt Angle y Ronda Rousey, ex campeona de la UFC, enfrentarán a Triple H y Stephanie McMahon, lucha que pinta como uno de los platos fuertes del evento.

Otra de las esperadas luchas será la de Brock Lesnar y Roman Reigns por el campeonato universal de la WWE.

Asimismo, a la clásica Batalla Real en memoria a André 'The Giant', se le suma una Batalla Real femenina, la cual marcará un hito en la historia de los Wrestlemania.

Esta es la cartelera completa de Wrestlemania 34:

-Campeonato de la WWE: AJ Styles (c) vs. Shinsuke Nakamura

-Campeonato Universal de la WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Roman Reigns

-Campeonato Intercontinental: The Miz (c) (con Curtis Axel y Bo Dallas) vs. Seth Rollins vs. Finn Bálor (con Luke Gallows y Karl Anderson)

-Campeonato de los Estados Unidos: Randy Orton (c) vs. Bobby Roode vs. Jinder Mahal (con Sunil Singh) vs. Rusev (con Aiden English)

-Kurt Angle & Ronda Rousey vs. Triple H & Stephanie McMahon

-Shane McMahon & Daniel Bryan vs. Kevin Owens & Sami Zayn

-Campeonato Femenino de SmackDown: Charlotte Flair (c) vs. Asuka

-Campeonato Peso Crucero de la WWE: Cedric Alexander vs. Mustafa Ali

-Campeonato Femenino de Raw: Alexa Bliss (c) (con Mickie James) vs. Nia Jax

-Campeonato en Parejas de SmackDown: The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) (c) vs. The New Day (Big E, Kofi Kingston & Xavier Woods) vs. The Bludgeon Brothers (Harper & Rowan)

-Campeonato en Parejas de Raw: Cesaro & Sheamus (c) vs. Braun Strowman & luchador por anunciar

-André 'The Giant' Memorial Battle Royal: Dash Wilder vs. Scott Dawson vs. Baron Corbin vs. Mojo Rawley vs. Tye Dillinger vs. "Woken" Matt Hardy vs. Tyler Breeze vs. Fandango vs. Dolph Ziggler vs. otros luchadores por anunciar

-WrestleMania Women's Battle Royal: Sasha Banks vs. Becky Lynch vs. Naomi vs. Ruby Riott vs. Sarah Logan vs. Liv Morgan vs. Natalya vs. Bayley vs. Lana vs. otras luchadoras por anunciar