Luego de dejar Godoy Cruz, Wilder Cartagena firmó un vínculo de dos temporadas con el equipo Ittihad Kalba de la liga de Emiratos Árabes. El peruano ya está en el país asiático, donde fue anunciado como la nueva contratación de club.

“Es un mercado gracioso, pero era la opción del momento y no la quise desaprovechar, voy con ganas de hacer las cosas bien y trabajar el doble, no pienso que me va a afectar. Voy a seguir creciendo, a trabajar, por ahí no es una liga de las más competitivas del mundo, pero tiene buenos jugadores, invierten mucho”, dijo el peruano en entrevista a TV Perú, antes de partir.

Antes de tener todo listo con el club de Emiratos Árabes, todo indicaba que Wilder Cartagena iba a seguir en Argetina, para jugar por Rosario Central, sin embargo, todo cambió en cuestión de horas: “Lo de Rosario Central era cierto, después pasó lo de Turquía y apareció esta oferta. Es una oportunidad y hay que aprovecharla”.

Wilder llega a la liga de Emiratos Árabes luego de ser jugador de Godoy Cruz de Argentina, donde no renovó contrato debido a cuestiones económicas. Pese a la lejanía de la liga asiática, no estará solo, pues a pocos kilómetros de distancia están André Carrillo y Christian Cueva, ambos en la liga de Arabia Saudita, país que limita con Emiratos Árabes.

Aunque no tuvo fue titular, la importancia de Wilder Cartagena en la selección peruana que disputó la Copa América Brasil 2021, fue importante. El volante ingresó en cuatro partidos.

En Perú, Wilder se formó en las divisones menores de Alianza Lima y tras debutar en el equipo profesional, pasó al Vitoria FC de Portugal. A su retorno a tierras peruanas, se puso la camiseta de la San Martín. Luego pasó a Tiburones de Veracruz y posteriormente a Godor Cruz.