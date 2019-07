Perú vs. Brasil en vivo: Hora y canal de la final de la Copa América 2019 en directo desde el Maracaná

Perú llega a una nueva final de una Copa América después de 44 años tras golear 3-0 a Chile en semifinales y enfrentará a Brasil en un partido que ambos sueña con ganar y coronarse campeones. Perú vs. Brasil volverán a enfrentarse tras el humillante 5-0 que los anfitriones le propinó a la blanquirroja en el último partido de la fase de grupos del torneo más antiguo del mundo.



¿Cuándo y a qué hora juega Perú vs. Brasil por la final de la Copa América 2019?

La selección peruana se enfrentará a la selección brasileña este domingo 7 de julio a las 15:00 horas (hora peruana). La transmisión por tv de la final en el mundo se dará en los siguientes horarios:



15:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

16:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

21:00 horas - Reino Unido

22:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

¿Qué canales transmitirán el duelo Perú vs. Brasil?

El duelo por la final de la Copa América 2019 entre Perú vs. Brasil se transmitirá vía América TV y GO (Perú), DirecTv ( Perú y Latinoamérica). En Brasil, los canales OGlobo TV y SporTV. En Argentina la final la podrás ver por El Trece, TyC Sports, TyC Max, DirecTV Sports. En Colombia bajo la señal de Caracol Televisión, RCN Televisión, Win Sports, DirecTV Sports. En Estados Unidos, el partido por Copa América 2019 Perú vs. Brasil podrá verse a través de los canales Telemundo , aplicación extra de NBC Sports Live , Telemundo Deportes En Vivo , ESPN + | 10:00 a.m. (Los Ángeles) | 3:00 p.m. (Miami y Nueva York)

Cómo llega Perú a la final de la Copa América 2019

El inicio de la Copa América 2019 no fue muy bien a Perú, en la fase de grupos la selección peruana empezó empatando con Venezuela (0-0), luego se recuperó ganándole a Bolivia (3-1), pero todo se complicó frente a Brasil que goleó a la Bicolor por (5-0).



Pero a pesar de esos resultados Perú obtuvo 4 puntos y pasó a los cuartos de final y ahí enfrentó a Uruguay a quién la selección peruana superó por penales, ya en semifinales la bicolor superó por 3-0 a Chile y accedió a la gran final en donde jugará enfrentará a Brasil por el título de la Copa América 2019.

FASE GRUPOS

● PERÚ VS. VENEZUELA 0-0

Perú y Venezuela comparten el grupo A de la Copa América con Brasil y Bolivia. (Video: América TV)

● PERÚ VS. BOLIVIA 3-1

Perú vs. Bolivia: así fue el gol de Jefferson Farfán en el Maracaná. (Video: América TV)

● BRASIL VS. PERÚ 5-0

Perú jugará la final de la Copa América ante Brasil, este domingo, en el estadio Maracaná. (Foto: AFP)

CUARTOS DE FINAL

● PERÚ VS. URUGUAY 0-0 | PENALES 5-4

Perú y Uruguay se enfrentaron en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador. (Video: América)

SEMIFINALES

● PERÚ VS. CHILE 3-0