El defensa del Barcelona Iñigo Martínez tuvo un altercado con un joven hincha del club que lo insultó a la salida de la Ciudad Deportiva. El lamentable suceso quedó registrado en video y se hizo viral.

En el clip se aprecia a Martínez que se baja de su auto e increpa a un hincha, esto tras abandonar el entrenamiento y ser insultado.

“La última vez que me llamas tú tonto, ¿me has oído? La última vez que me llamas tonto. La última que me insultas. Y tu amigo lo mismo. Te aviso”, le dice el jugador al hincha.

Y agrega, furioso: “Y no vayas de chulo, porque me ca** en Dios”.

No es la primera vez que ocurre un suceso de esta índole. Marca informa que ya los jugadores del Barcelona han denunciado que son insultados por malos hinchas que buscan hacerles perder el control y filmarlos en ese trance.

Es más, estos supuestos fanáticos piden autógrafos en papeles o camisetas, que luego son ofertados en Internet.

