Vinicius Junior sobre su ausencia en el Balón de Oro: "El club me pidió quedarme en Madrid"

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, reveló en rueda de prensa que su club le solicitó permanecer en la capital española tras no recibir el premio al Balón de Oro, que finalmente fue otorgado al español Rodri.

"La gente vota lo que cree. Yo tengo mi pensamiento. Nunca soñé ganar el Balón de Oro, pero cuando estás cerca te lo crees. Voy a tener más oportunidades. Ya he ganado dos Copas de Europa y estoy aquí para ganar muchas más", declaró Vinicius en la previa del partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.

Respecto a su permanencia en el club blanco, el delantero dejó claro su compromiso y deseo de renovar pronto su contrato: "Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá pueda renovarlo cuanto antes porque estoy feliz aquí. Toda la gente me ama y me quiere mucho. Yo no podría estar en un sitio mejor".

Asimismo, enfatizó su motivación por seguir cosechando éxitos con el equipo: "Estoy aquí para seguir la historia, todo lo que el presidente y el club me han dado. Ojalá pueda seguir marcando más goles y jugar más partidos con esta camiseta. He ganado, pero puedo ganar mucho más y entrar en la historia de este club como tantos grandes jugadores que son leyenda".

Sobre la diferencia en el arbitraje entre Europa y LaLiga, Vinicius destacó que los jueces europeos protegen más a los jugadores: "Los árbitros en Europa defienden más a los jugadores que dan espectáculo. No nos gusta hablar de los árbitros, pero claro que es importante para nosotros que piten bien".

En cuanto al enfrentamiento contra el Atlético de Madrid, el brasileño anticipó un gran duelo: "Va a ser una bonita fiesta de nuestra afición y en la vuelta en la de ellos".

Cuestionado sobre su rendimiento esta temporada, Vinicius reconoció las dificultades de mantener un nivel constante: "Con tantos partidos no puedes estar al 100 % en todos. Jugar 80 partidos no permite estar siempre a tope. No siempre estás bien físicamente ni mentalmente. Muchos jugadores juegan con molestias".

Finalmente, confesó qué lo pone más nervioso en el campo: "Cuando los árbitros no sacan tarjeta para los demás y cuando yo protesto por primera vez y me sacan tarjeta a mí. Hago muchas cosas que no debo hacer, pero en cada partido estoy mejorando".

