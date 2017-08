Pelé fue considerado como uno de los mejores jugadores del mundo y es una voz autorizada para hablar del fútbol brasileño. El astro del balompié se animó a darle a un consejo a Vinicius Junior, la nueva joya del Real Madrid, que viene brillando con la camiseta del Flamengo.

"Lo importante, que siempre seguí en mi vida, fue lo que mi padre siempre me dijo: nunca creer que eres el mejor 'crack' del mundo, nunca", advirtió el ex futbolista en un vídeo difundido por la Confederación Brasileña de Fútbol.

Como se recuerda, el delantero del 'Mengao' ha comenzado su carrera a la los 17 años, edad similar a la que Pelé se inició en el fútbol profesional.

"Este es el mensaje que le puedo dar porque el don de jugar al fútbol ya lo tenía, Dios me lo dio. (Pero) No podía creer que era mejor que el otro. Yo podría ser igual, estar en una buena fase, pero no creerme que era el mejor", manifestó.

La leyenda brasileña resaltó que el joven delantero debe ser humilde en todo momento.

"Siempre que entre en el campo, que crea que va a ser Vinicius, que va a jugar, que va a hacer su gol, pero nunca creerse mejor que los otros", indicó.

Dato:

Real Madrid es el dueño del pase Vinicius Jr., por quien pagó 50 millones de dólares. El delantero vestirá la camiseta del Flamengo hasta el año 2018, fecha en la que se integrará al club blanco.