Continuará su carrera en la élite del fútbol. La gran destreza de Vinicius Jr. , de tan solo 17 años, generó el interés de los clubes más importantes del mundo. El Real Madrid se aseguró su pase desde el 2017 por 45 millones de euros. En España, esperan al brasileño con los brazos abiertos.

A poco de que Vinicius Jr. viaje a Madrid para incorporarse el 17 de junio al equipo blanco, el atacante de Flamengo se despidió de su gente. El 'Mengao' ganó 2 a 0 ante el Paraná por el Brasileirao en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Soy lo que soy gracias a Flamengo . El club me dio una vida mejor y cuidó de mí. Estoy donde quiero estar y me han preguntado cuándo me voy. Solo sé que no depende de mí", señaló el joven 'crack' a GloboEsporte .

Vinicius se hizo un espacio en el 'Fla' en poco tiempo. En 20 partidos, anotó seis goles. Es considerado como una de las grandes promesas del balompié mundial, y espera no defraudar con el conjunto español.

Vinicius Jr. se quiebra en su despedida. (Twitter @Ansuark_)