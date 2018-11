Un ex campeón del mundo del 2006 en Italia está en el ojo de la tormenta. Vincenzo Iaquinta , ex delantero de Juventus y de la azurra, fue condenado a dos años de prisión por tenencia ilícita de armas y por estar vinculado con la mafia de 'Ndrangheta.

Luego de escuchar su sentencia en el juzgado, Iaquinta salió eufórico a la calle y gritó de todo ante la presencia de los medios de comunicación. Descartaba cualquier nexo con la agrupación de 'Ndrangheta.

"Me han robado la vida. Mis hijos y todo. Me lo han robado todo sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada", mencionó el ex jugador profesional de fútbol.



Pero también su padre Guiseppe, empresario que tendría lazos con 'Ndrangheta, recibió una condena de 19 años de prisión.



Iaquinta (YouTube)

