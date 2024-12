"Veré la mejor opción": Raúl Ruidíaz no descarta regresar a Universitario

El posible regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes ha sido un tema recurrente entre los hinchas cremas, especialmente tras conocerse que el delantero quedó libre luego de su salida del Seattle Sounders.

En una reciente entrevista, el delantero aclaró cuál fue su situación con el club durante el año del centenario y dejó abierta la posibilidad de un futuro retorno.

"El contacto se dio conmigo, no de club a club. Tengo amistad con Antonio García Pye. En Seattle ya no tenía tantas oportunidades y pasó por mi cabeza. Yo sigo a Universitario desde que salí del Perú y les digo a mis hijos lo que es el club. Es algo que extraño y se los cuento. Mi hijo me dijo ‘vamos’", reveló en el programa 'Contra el sistema'.

Sin embargo, Ruidíaz explicó que su retorno no se concretó debido a su contrato con el equipo de la Major League Soccer.

"Hablamos y todo estaba bien, pero hubo un tema que tenía contrato. De mi lado estaba, pero no me dejaron ir y eso me dolió bastante porque hubiera sido lindo estar en el centenario. Mi hijo me preguntaba y al final le dije que ‘no’. Ya está, vamos para adelante", agregó.

Actualmente, el delantero se encuentra de vacaciones en Lima y señaló que planea tomarse un tiempo para decidir su futuro.

"Hablé con mi representante y le dije que quiero tomarme una semana para desconectar. No sé si voy a regresar, pero jamás voy a dejar de ser hincha. Así va a ser siempre venga o no venga. Hasta la muerte. Voy a tomar mi tiempo y veré la mejor opción", concluyó.

