Perú vs. Holanda EN VIVO y EN DIRECTO: Partidazo desde Ámsterdam vía Movistar Deportes y Latina

Se viene la prueba de fuego. Perú vs. Holanda nuevamente por cuarta ocasión. La 'Blanquirroja' vs. la 'Naranja mecánica'. Perú vs. Holanda se enfrentan este jueves (EN VIVO | ONLINE | 1:30 p.m.) en el Estadio Johan Cruyff, Ámsterdam, por el primer amistoso internacional de la bicolor después de su participación en el Mundial Rusia 2018.

Con varias ausencias, Ricardo Gareca ha preferido darle oportunidad a otros jugadores para que se muestren. Horacio Calcaterra, Johan Madrid, Ray Sandoval, son algunas de las novedades en la nómina del 'Tigre' para los encuentros ante Alemania y la 'Naranja Mecánica'.

Sin Paolo Guerrero, el estratega argentino podría jugar con Jefferson Farfán como centrodelantero o darle una chance a Raúl Ruidíaz, quien está pasando por un buen momento en la MLS.

Además, Anderson Santamaría, zaguero del Puebla, arrancará de titular y tomará el lugar de Alberto Rodríguez, flamante de Universitario de Deportes, quien no fue considerado para estos compromisos amistosos.

Perú vs. Holanda : Posibles alineaciones

Perú : Pedro Gallese, Johan Madrid, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Horacio Calcaterra, Christian Cueva, André Carrillo y Jefferson Farfán.



Holanda : Jasper Cillessen; Hans Hateboer, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk, Daley Blind, Tonny Vilhena; Ruud Vormer, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum; Memphis Depay y Ryan Babel.

¿A qué hora y por que canal ver el Perú vs. Holanda EN VIVO?

PERÚ VS. HOLANDA

EN VIVO | ONLINE

HORA: 1:30 P.M.

CANAL: Movistar Deportes y Latina

Perú vs. Holanda | Horarios en el mundo

Perú: 1:45 pm

Holanda: 8:45 pm

México: 1:45 pm

España: 8:45 pm

Estados Unidos: 2:45 pm (Nueva York, Miami)

Alemania: 8:45 pm

Argentina: 3:45 pm

Brasil: 3:45 pm

Chile: 3:45 pm

Colombia: 1:45 pm

Ecuador: 1:45 pm

Panamá: 1:45 pm

Uruguay: 3:45 pm