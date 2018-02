Solo les falta el resultado. Vélez Sarsfield tiene una dura prueba en esta fecha 17 de la Superliga Argentina cuando reciba de local (EN VIVO ONLINE 5:15 p.m. -hora peruana- TNT Sports) al poderoso River Plate .

Las probabilidades de que nuestro compatriota Luis Abram empiece desde el vamos son muy altas. El once titular de la escuadra de Liniers aún no ha sido confirmada, pero el peruano ha venido siendo considerado por el entrenador Gabriel Heinze y no se ha reportado ninguna lesión de último minuto. El ex Cristal tiene un boleto ganado para este importante cotejo.

"Lo único que está faltando es el resultado. Si no gano, todo lo que se hace es malo", dice Heinze en una publicación del Twitter oficial de Vélez. En la fecha pasada, el 'Fortín' jugó mejor pero solo se llevó un empate 2-2 de visita contra Belgrano .

En aquel partido, Abram estuvo presente en su nueva posición de lateral. El peruano colocó un pase de cabeza agónico en los últimos minutos del juego para que Agustín Bouzat iguale el compromiso.

Vélez necesita sumar puntos para alejarse de la promoción. En la tabla acumulada está solo dos casillas por arriba de los puestos de descenso. Y en la presente campeonato se encuentra lejos del líder Boca Juniors (40 unidades) en la ubicación 21 con 18 unidades.

Por otro lado, el 'Millonario' tampoco la pasa bien en la actual edición de la Superliga Argentina. Viene de empatar en el Monumental contra Lanús y se ubica décimo noveno con 19 puntos, 1 por encima de Vélez.

" El fútbol tiene estas cosas. Si pienso que quejándome o insultando estaría presionando para sacar ventaja, me parece que estaría completamente equivocado", comentó Heinze en referencia a las declaraciones de Gallardo, DT de River, quien manifestó su disconformidad con los árbitros.

Posibles alineaciones:

​

Vélez Sarsfield : César Rigamonti; Hernán De la Fuente, Joaquín Laso, Marco Torsiglieri, Luis Abram; Nicolás Domínguez, Santiago Cáseres, Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Mauro Zárate, Matías Vargas.

River Plate: Franco Armani; Mayada, Lucas Martínez Quarta, Pinola, Casco; Bruno Zuculini, Pérez, Juan Fernando Quintero, Nicolás de la Cruz; Scocco y Lucas Pratto.

Vélez Sarsfield vs. River Plate

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 5:15 p.m.

CANAL: TNT SPORTS