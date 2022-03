Juan Pablo Varillas sacó el primer triunfo de Perú frente a Bolivia por los Playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2022, en el Lawn Tennis de la Exposición. El tenista nacional (116 ATP) venció por 2-0 a Murkel Dellien (516 ATP) y tras el duelo, reconoció que le costó los primeros minutos.

“No fue un buen comienzo, me costó mucho entrar en partido, hacer mi juego, pero cuando lo encontré no lo solté. Traté de mantener la línea ahí, y poco a poco se fueron disipando los nervios. La lesión es poco a poco, me sentí mejor estos días. Felizmente, el partido no fue tan largo, aproveché las que tuve para evitar que sea tan desgastante”, declaró el deportista peruano para las redes oficiales de la Copa Davis.

En el segundo turno, Hugo Dellien chocó contra Conner Huertas del Pino. El número uno de Bolivia sacó a relucir su juego y llevarse el primer set de forma contundente por 6-1. Sin embargo, el peruano reaccionó en la segunda manga e intento hacerle frente a las jugadas de su rival.

Si bien Conner despertó y pudo acortar más la distancia para soñar con un tercer set, algunos errores le pasaron factura y Hugo Dellien terminó llevándose el punto por 6-1 y 6-4, tras una hora y 21 minutos de encuentro. Por ahora, Perú y Bolivia empatan 1-1.

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Perú y Bolivia?

El segundo día de la serie arrancará este sábado a la 1:00 p. m. con el partido de dobles entre Gonzalo Bueno y Sergio Galdós contra Federico Zeballos y Borís Arias. Tras ello, se llevará a cabo el duelo más atractivo de la eliminatoria: Juan Pablo Varillas contra Hugo Dellien. Y en caso se necesite un quinto partido, Conner Huertas del Pino se medirá ante Murkel.