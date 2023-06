El vóley peruano sigue vigente a pesar de todas sus complicaciones. Ahora, La Federación Peruana de Voleibol comunicó la lista de las 14 Seleccionadas Sub-19 que viajarán a Argentina en julio para participar en la gira de preparación organizada a modo de previa del Torneo Mundial de la categoría que se disputará en Croacia y Hungría en agosto de este año.

Precisamente, la escuadra comandada por el entrenador Martín Escudero jugará contra Argentina y los diversos clubes profesionales del país ‘Albiceleste’, de manera que el estratega pueda definir la táctica que utilizará en la cita mundialista próxima a jugarse.

Perú integra el Pool C del Campeonato Mundial que se llevará a cabo en Europa, junto a Italia, Brasil, Tailandia, Canadá y Bulgaria, por lo que no tendrá un grupo para nada sencillo en el disputado certamen. No obstante, el voleibol nacional siempre da gratas sorpresas gracias carácter de las deportistas nacionales.

Estas son las seleccionadas que viajarán a Argentina, de acuerdo a Andina:

Keira Zelada

Camila Monge

Jetssy Chia

Mariana Chalco

Alyson Villegas

Saskya Silvano

Ariana Oblea

Fabiana Hurtado

Katherine Pauro

Valentina Zevallos

Alondra Villanueva

Fabiana Tavara

Rosa Medina

Waleska Toro

