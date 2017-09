Valentina Shevchenko reclama revancha con Amanda Nunes: "Quiero otra pelea" [VIDEO]

Valentina Shevchenko no ocultó su molestia tras la decisión arbitral dividida que determinó su derrota en la pelea ante Amanda Nunes en el UFC215, por el cinturón peso gallo femenino de la compañía.

"No entiendo lo que pasó. No me golpeó ni una vez. Fue insignificante lo que hizo. Su cara está roja de todas las veces que la castigué porque yo sí pego duro", reclamó 'La Bala' sobre el octágono del esperado combate.

"Quiero otra pelea", añadió Valentina Shevchenko en tono desafiante. "Estoy completamente en desacuerdo por esta decisión", sentenció públicamente en un contundente mensaje para la organización.

Amanda Nunes, en cambio, destacó la estrategia que aplicó en la defensa exitosa de su título. "Estaba segura que ella se cansaría más. Me preparé mucho para este combate", señaló la representante brasileña.

¿POLÉMICA DECISIÓN?#UFCxFOX | Revive el final y los mejores momentos del combate entre Amanda Nunes y Valentina Shevchenko pic.twitter.com/K3a5xI5pNp — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 de septiembre de 2017

¡SE LOS DIJO!#UFCxFOX | Valentina Shevchenko mostró su enojo e indignación por el fallo de los jueces por la enorme pelea que hizo pic.twitter.com/4Zxvdem8Bo — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 10 de septiembre de 2017