Valencia vs. Rayo Vallecano EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el Valencia vs. Rayo Vallecano por la fecha 13 de LaLiga Santander en el estadio Mestalla este sábado desde las 16:15 horas (hora local, 10:15 am. hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Ches vs. Vallecanos chocan en Mestalla en un duelo de clubes necesitados de triunfos para alejarse de la zona de descenso. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la LaLiga Santander.

Rayo Vallecano (7) marcha en el puesto 19 de LaLiga Santander y está obligado a espezar a sumar en la tabla de posiciones para no complicarse aún más con el descenso, del cual Valencia (14) está muy cerca, por lo que perder no es ni siquiera el plan más remoto. Simplemente aquí vale ganar.

En LaLIga Santander, Valencia se ha mostrado como un equipo irregular producto de la poca efectividad de los delanteros: han anotado 8 goles en 12 partidos disputados, siendo el club con peor promedio de gol de la Primera División de España. En contraparte está Rayo Vallecano, que casi siempre anota al menos un gol, pero la defensa le juega una mala pasada y es, con 25 tantos en contra, el equipo con mayor cantidad de tantos recibidos.

Valencia vs. Rayo Vallecano tiene un dato bastante peculiar en el historial de enfrentamientos directos pues los últimos cuatro partidos, antes de que La Franja descienda, fueron empates. El último triunfo data del 13 de diciembre de 2014 cuando Valencia ganó 3-0 en Mestalla.

Valencia vs. Rayo Vallecano: probables alineaciones



Valencia: Neto; Wass, Gabriel Paulista, Garay, Gayá; Carlos Soler, Kondogbia, Parejo, Guedes, Rodrigo; Santi Mina.



Rayo Vallecano: Dimitrievski; Advincula, Gálvez, Amat, Álex Moreno; Imbula, Comesaña, Trejo, Embarba; Pozo, Raúl De Tomás

