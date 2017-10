Usain Bolt reveló cuál es su once ideal (y quién es su jugador favorito) en el fútbol

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Neymar podrían recibir este lunes en Londres el premio 'The Best' al mejor jugador del 2017. Y como buen fanático del fútbol, el deportista jamaiquino Usain Bolt dio a conocer cómo estaría conformado su equipo ideal.

"Lógicamente, en la delantera pondría a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar. Y a Gigi Buffon en la portería. En defensa optaría por Sergio Ramos y Leonardo Bonucci de centrales, con Marcelo y Dani Alves en los laterales. Mi centro del campo lo compondrían Paul Pogba, N'Golo Kanté y Philippe Coutinho", dijo Bolt.

Ahora, ¿quien debería llevarse el galardón al mejor jugador del 2017? El atleta afirmó que el portugués Cristiano Ronaldo es su candidato.

"La temporada pasada Cristiano ganó la Liga y revalidó el título de la Liga de Campeones, donde fue el máximo realizador por quinta temporada consecutiva. Su capacidad para mantenerse en lo más alto año tras año es realmente asombrosa", argumentó.

Otros reconocimientos

Bolt también dijo que Zinedine Zidane debería ganar como mejor entrenador, que Gianluigi Buffon tendría que ser reconocido como el mejor arquero, que la holandesa Lieke Martens debería alzarse con el galardón en fútbol femenino y que Oscarine Masuluke merece el premio Puskas al gol más espectacular del año.

"Me encantaría jugar al fútbol ahora que me he retirado de las pistas. Lo he estado comentando en mis entrevistas y muchos clubes ya han mostrado interés. Desafortunadamente, en agosto me lesioné de gravedad los isquiotibiales y no he podido entrenar desde entonces. Ojalá pueda jugar algunos partidos en 2018″, se ilusionó Bolt.