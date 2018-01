Usain Bolt se probará en el Borussia Dortmund

Nunca es tarde. Pese a sus 31 años de edad y el desgaste de su exitosa carrera como atleta, Usain Bolt confirmó que probará suerte en el fútbol profesional, gracias a una convocatoria del Borussia Dortmund .

"Voy a efectuar una prueba en el Dortmund en marzo para saber qué voy a hacer con esta carrera (de futbolista)", aseguró el ex velocista jamaiquino en una reciente entrevista para Daily Express.

El anhelo del hombre más veloz del planeta, sin embargo, es vestir la camiseta del Manchester United ; reto que está dispuesto a cumplir si afronta con éxito su primera tentativa de ingreso al 'Deporte Rey'.

"Uno de mis mayores sueños es firmar por el Manchester United. Si el Dortmund dice que soy lo bastante bueno, entonces me dedicaré a ello y me entrenaré muy duro", acotó Usain Bolt desde Old Trafford, donde estableció el diálogo con el diario británico durante el United-Derby County.