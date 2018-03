Fue velocista y no está dispuesto a frenar hasta que consiga lo que quiere. Usain Bolt desea cumplir otro de sus sueños: jugar al fútbol. Pero no en cualquier equipo, el jamaiquino pretende fichar para una de las 5 mejores ligas del mundo.



A pesar de que muchos no le tengan fe, el hombre más rápido del mundo ha demostrado que la conoce. En esta fecha FIFA volvió a entrenar con el Borussia Dortmund de Alemania. En las prácticas anotó un gol de cabeza y sacó un par de jugadas de lujo.



"No quiero jugar en una liga pequeña, sino en un equipo que me pueda ofrecer una carrera decente que no será muy larga. Me veo jugando un máximo de cuatro años. Solo necesito un nuevo desafío. Quería ser el mejor velocista y dominar. Ahora quiero ser futbolista. Quiero ser tan bueno como sea posible", aseguró Bolt para la prensa alemana.



El DT del equipo 'Teutón', Peter Stöger, le dio unos cuantos consejos al ocho veces campeón del olímpico en pruebas de velocidad. Le dijo que, si quiere ser un futbolista profesional, debe seguir entrenando para mejorar su físico y así llegar a cumplir todas sus metas.