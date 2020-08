La selección uruguaya venció con un ajustado 1-0 a Jamaica por el Grupo B de la Copa América 2015, en un partido en el que al campeón defensor del título le costó demasiado superar al debutante en la competencia.

Jamaica se plantó bien en el inicio del encuentro disputado en la ciudad de Antofagasta, presionando en el centro del campo y con la línea de fondo resguardando con solidez al arquero. Los atacantes uruguayos Edinson Cavani y Diego Rolan intentaban individualmente pero no lograban concretar.

El equipo jamaiquino mostró orden en el mediocampo, aunque no demasiadas herramientas para progresar en ataque. El despliegue del equipo caribeño hizo que Uruguay no lograra hilvanar juego con claridad e impidió que sus creadores conectaran con los delanteros.

Pese a no poder sacar ventaja y verse contenida por el rival, la celeste no se dejó ganar por los nervios y con paciencia finalmente llevó peligro a la valla rival.

Cristian Rodríguez marcó para Uruguay a los 52' tras un tiro libre de Lodeiro y habilitación de cabeza de Giménez.

Tras el gol, Uruguay se soltó y arrinconó a Jamaica, que comenzó a tener problemas para hacer pie en la mitad de la cancha.

Las pocas opciones de gol de Jamaica llegaron en el final. A los 75', Giles Barnes cabeceó desviado un centro de Lance Laing desde la izquierda. Cinco minutos después, en una jugada similar, Deshorn Brown no conectó bien de cabeza un pase largo de Laing.

[ACTUALIZACIÓN 10:04 AM]Uruguay entrará en escena de la Copa América 2015 a partir de las 2 pm. ante Jamaica, equipo que debuta en el torneo y que tiene como DT al alemán Winfried Schafer, mundialista con Camerún en 2002.

El duelo será en el Estadio Regional Calvo y Bascuñan de Antofagasta, el árbitro será el venezolano José Argote y estas son las alineaciones del Uruguay vs. Jamaica por la Copa América 2015.

La selección de Uruguay también confirmó a su once titular y los suplentes a través de su cuenta en Twitter @AUFseleccion:

Winfried Schafer, DT de Jamaica, envió este mensaje a través del Facebook de la selección:

[NOTA ORIGINAL]Campeón reinante y máximo ganador de la historia de la Copa América 2015, Uruguay, saltará a escena (2 p.m.) en el estadio Regional de Antofagasta, en cotejo por el Grupo B, ante Jamaica, un equipo que llega dispuesto a convertirse en el invitado irreverente que se anima a enfrentar sin complejos a un grande de Sudamérica.

"El once será el mismo que ha sido publicado en todos lados", así confirmó el DT Oscar Tabárez el equipo que lanzará a la cancha, donde destaca la presencia en la zaga del defensor José María Giménez, quien era duda en los últimos días.

Invicto desde aquella eliminación ante Colombia, el combinado 'charrúa' incorpora sangre nueva a través de nombres como el mismo Giménez, Carlos Sánchez, Diego Rolán, Abel Hernández, Jonathan Rodríguez o Giorgian De Arrascaeta. Y al mismo tiempo les da más galones a algunos jugadores que hasta ahora tuvieron papeles secundarios, como Nicolás Lodeiro y Edinson Cavani.

"Uruguay nunca ha llegado como favoritos a ninguna parte", indicó Cavani, el referente de ataque de la celeste ante la ausencia por sanción de Luis Suárez.

En Jamaica, por el contrario, hay muchas dudas. La 'Cenicienta' del certamen, que no cuenta con ninguna figura de talla internacional en sus filas, se presenta con la voluntad de dar la sorpresa.

"No le temo a nadie y nunca salgo a la cancha pensando en perder", afirmó Winfried Schäfer, técnico alemán de los caribeños desde hace dos años. "Si tenemos disciplina, Uruguay no está en un gran día y hay un poco de suerte, podemos ganar", agregó.

Basados en un gran estado atlético, fuertes, veloces y técnicamente "mejores de lo que se cree", según asegura Carlos García, el entrenador español ayudante de Schäfer. Jamaica viene de adjudicarse la Copa del Caribe el año pasado, y con sendos triunfos en amistosos ante Cuba y Venezuela.

POSIBLES ALINEACIONES

Uruguay: Fernando Muslera – Maximiliano Pereira, Diego Godín, José María Giménez, Alvaro Pereira – Carlos Sánchez, Egidio Arévalo Ríos, Cristian Rodríguez, Nicolás Lodeiro – Diego Rolán y Edinson Cavani. DT: Oscar Tabárez.

Jamaica: Kerr Duwayne – Jermaine Taylor, Adrián Mariappa, Westley Morgan, Hughan Gray – Rodolph Austin, Je-Vaughn Watson, Garath McClary, Giles Barnes – Lance Lorenzo Laing – Darren Mattocks. DT: Winfried Schäfer.

HORA: 2 pm y será transmitido por América Televisión y DirecTV