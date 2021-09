Luego de sumar cuatro partidos sin ganar, Universitario volvió al triunfo ante la San Martín, rival al que superó por 2-0 con goles de Luis Urruti y Tiago Cantoro. El resultado trajo calma al plantel y ahora el objetivo es seguir escalando posiciones en la tabla acumulada.

Dos de los nombres que la hinchada sigue esperando son los de Iván Santillán y Hernán Novick. Para mala fortuna del plantel y los fanáticos, ambos jugadores volverán a estar ausentes una fecha más.

“Lamentablemente Iván no está en las mejores condiciones para estar en el plantel, necesita más días de recuperación. Hernán también pasa por lo mismo. La semana pasada trató de tener la intención de hacer una prueba si podía estar y lamentablemente no”, indicó el uruguayo en conferencia de prensa.

Iván Santillán no ha tenido ningún partido en la temporada, pero esperan por él, debido al gran torneo 2020 que realizó. En el caso de Novick, el uruguayo siempre marcó la diferencia cada vez que jugó, tiene 8 goles en 15 partidos.

Con respecto al triunfo y al rendimiento del equipo ante la San Martín, añadió: “Siempre que se gana el tiempo corre a favor. Nosotros nos basamos primero en tratar de trabajar los 90 minutos pensando en el cero sin dejar de pensar en el arco rival, pero nuestro mensaje fuerte fue la forma defensiva, potenciar esa zona para después pasar al ataque”.

Gregorio Pérez entiende que todavía quedan muchos puntos por jugar, pero sabe que no todo depende de los puntos que ellos logren: “La realidad de la tabla y la diferencia de puntos, no depende de nosotros los resultados. Nosotros somos conscientes de que tenemos que ganar, sumar la mayoría de puntos, pero no depende de nosotros”.