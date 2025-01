¿Universitario también jugará amistoso contra el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo?

Ni al más hincha de Universitario se le hubiera ocurrido ver jugar a su club contra Lionel Messi y compañía en el Monumental, pero se hizo realidad. Y, ahora, se habla ¿del equipo de Cristiano Ronaldo?

Esa es la pregunta que ronda no solo entre los cremas, sino también en todo el fútbol peruano. Sobre eso, Pol Liza Ríos, CEO de la casa de eventos deportivos Long Play Entertainment, habló con RPP.

El gerente general de la mencionada productora fue abordado sobre la ilusión de los fanáticos de la 'U' de también poder ver al Al-Nassr del popular 'CR7' en el coloso de Ate y él dio todos los detalles.

"Me lo han preguntado y me encantaría, pero no tengo conexión con ese equipo ni -mucho menos- con la empresa que se encarga de hacer sus giras. No me lo han propuesto", aclaró el hombre de negocios.

Luego, al ser insistido por el club de Cristiano Ronaldo, Pol Liza agregó que "nos encantaría, porque estamos hablando de otro de los jugadores más grandes del planeta, pero no tenemos acercamientos".

Sin embargo, aprovechó para recordarle a todos los hinchas de Universitario que podrán ver al Inter Miami de Lionel Messi en el Monumental: "Nos concentramos en lo real y en el campeón del mundo".

