Pedro Troglio , director técnico de Universitario , descartó este jueves negociaciones con el Gimnasia y Esgrima de La Plata tras los rumores de su retorno al club argentino donde es recordado con especial afecto.

En comunicación con el portal argentino 'Doble Amarilla', el líder de los cremas señaló que "hablar de un posible regreso a Gimnasia sería una falta de respeto hacia un amigo que está trabajando", en respaldo a Facundo Sava, actual estratega del 'Lobo', quien es cuestionado por los malos resultados del conjunto 'Tripero' en la Superliga Argentina .

No obstante, el DT aclaró que no rechaza volver a ubicarse en el banquillo del conjunto platense, aunque el presente de ambas partes no lo permita.

"Hoy hay que apoyar al 'Colo' (Sava), que sigue laburando. El día de mañana, no hay nadie, buscan técnico y me llaman con fundamentos, entonces hablaremos y veremos qué pasa", agregó Pedro Troglio.

Cabe resaltar que, durante su etapa como futbolista, Troglio defendió la camiseta de Gimnasia y Esgrima durante los años 1997 y 2002, mientras que, dirigió al cuadro gaucho en dos periodos: 2005–2007 y 2011–2016.