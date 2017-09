Universitario pediría los puntos del partido suspendido con Deportivo Municipal

El encuentro suspendido ante Deportivo Municipal sumaría mañana un nuevo capítulo en Universitario. Es que la dirigencia crema podría acercarse a la ADFP para realizar el pedido formal de los tres puntos ante los ediles.

De esta manera, en Universitario zanjarían toda intención de reprogramar el partido ante la ‘Academia’, debido a que no cuentan con las fechas para hacerlo, puesto que ya se encargó de mover sus partidos ante Sport Huancayo (fecha 6) y C. Unidos (fecha 7), programados inicialmente para este miércoles y el próximo domingo, respectivamente, porque no contará con sus ‘convocados’ por las Eliminatorias.

Por otro lado, esta semana debería tener consigo la respuesta ante la apelación por la remoción de dos unidades por deudas, esto debido a que el 14 de este mes se hizo el descargo y la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas tenía dos semanas para resolver.

“Las sanciones se deben establecer de manera específica. En este caso, no pasa eso. Se indica la quita de puntos por falta de pago de remuneraciones, pero no por impuestos”, manifestó Juan Carlos Ortecho, gerente de Comunicaciones de Universitario.